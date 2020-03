Oficial / Se amână startul sezonului de rally –sprint

La sfârșitul acestei săptămâni ar fi trebuit să se desfășoare în Poligonul ACR prima etapă a Campionatului Internațional de Rally Sprint.

Chiar dacă oficialii competiției au reușit să obțină avizele necesare conform noilor reglementări legislative până la urmă situația legată de criza Coronavirus a determinat organizatorii să amâne raliul.

Iată comunicatul postat pe pagina oficială de facebook a raliului:

STIMATI CONCURENTI

In data de 21.03.2020 este programata etapa 1 a Campionatului Rally Sprint 2020, in locatia Poligonul ACR situata pe str. Gorunului. Pentru organizarea etapei s-au luat toate masurile necesare conform noilor reglementari legislative, fiind obtinut inclusiv avizul DSP, masuri privind mentinerea unui spatiu minim intre persoane atat sportivi, cat si spectatori.

Cu toate acestea, exista in continuare 2 aspecte prioritare care au fost permanent urmarite, respectiv:

– cel obiectiv si mai importanta fiind evolutia situatiei mondiale si nationale cu privire la raspandirea coronavirusului, recomandarea institutiilor care gestioneaza situatiile de urgenta, faptul ca cea mai buna solutie este izolarea individuala si evitarea contactelor si adunarilor de orice fel

– cel subiectiv ce se refera la numarul mic de inscrieri ale sportivilor din diferite motive de prevenire sau de delasare

Avand in vedere cele de mai sus, comitetul de organizare al Campionatului a luat decizia prin care:

ETAPA 1 a CAMPIONATULUI RALLY SPRINT SE AMANA pe o data ulterioara.

Cu privire la evolutia etapelor de Campionat va rugam sa urmariti stirile din sursa oficiala fara a lua in considerare zvonurile neautorizate.