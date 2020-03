Ultimul tricolor devenit indisponibil

Numarul cazurilor de infestare cu coronavirus creste in Europa de la ora la ora, iar autoritatile statelor afectate dispun masuri de izolare, carantina si restrictionare a circulatiei pentru persoanele din zonele cu risc crescut.

Sub aceasta incidenta se afla jucatorii romani care evolueaza in Italia, unde fotbalul si toate activitatile sportive au fost suspendate pana la 3 aprilie.

Ionut Radu, Vlad Chiriches, Romario Benzar si Vasile Mogos sunt jucatorii pe care selectionerul Mirel Radoi nu va mai putea conta la barajul cu Islanda din 26 martie.

Acestora li se adauga incepand de miercuri si portarul Ciprian Tatarusanu, titularul nationalei Romaniei, dupa ce nordul Frantei a intrat in zona declarata rosie de coronavirus.