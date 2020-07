Mircea Ciocan – Maior și Radu Panait sunt liderii propuși de USR Plus la șefia Consiliului Județean și a Primăriei

Alianța USR PLUS Satu Mare și-a lansat, miercuri 29 iulie, candidații la funcțiile de primar al orașului și de președinte al consiliului județean, precum și la funcțiile de consilier local și consilier județean. La lansarea candidaților a participat și europarlamentarul USR PLUS, Dragoș Pîslaru, coordonator al Comisiei pentru muncă și afaceri sociale (EMPL) din partea Renew Europe în Parlamentul European, care și-a deschis în Satu Mare cabinet de europarlamentar.

Conferința de lansare a candidaților a fost deschisă de Mircea Maior Ciocan, candidatul USR PLUS la președinția Consiliului Județean Satu Mare, care și-a prezentat obiectivele cu care intră în cursa electorală:

“Este momentul nostru, este momentul unei clase politice noi, este momentul pentru un nou suflu în administrația locală. Suntem aici pentru cetățeni, suntem aici pentru a construi o administrație deschisă, în care transparența și consultarea să fie principii de bază, în cadrul căreia să se asigure accesul digitalizat la servicii publice. Vrem transparență totală în cheltuirea banului public prin prezentarea unor rapoarte bugetare pe înțelesul tuturor, ședințele de consiliu județean să fie transmise online. În calitate de cetățean nu ar trebui să depun o cerere în acest sens. Suntem aici pentru o administrație participativă, cu implicarea cetățeanului în problemele comunității, în procesul de construcție și planificarea unor programe prin consultare și mecanisme decizionale transparente. Consiliul județean trebuie să reprezinte un spațiu primitor care să stea la dispoziția cetățenilor și a primarilor. Totul trebuie să pornească de la nevoia cetățeanului, de la problemele cu care se confruntă zi de zi. Noi vom propune crearea unor interfețe de interacțiune cu societatea civilă. Prezența consilierilor județeni în teritoriu în baza unui program de audiențe și, în paralel, accesul tuturor consilierilor județeni la o platformă de petiție online. Și, nu în ultimul rând, suntem aici pentru o administrație competentă”.

În ceea ce privește Primăria Satu Mare, din partea Alianței USR PLUS candidează Radu Panait, în vârstă de 35 ani, care este antreprenor, project manager și investitor pe piețele de capital:

“De ce candidez? Pentru că doar cu un primar nou în politică se pot declanșa reformele de care are atâta nevoie orașul nostru. Experiența mea în mediul privat mi-a arătat că un conducător bun trebuie să fie competent, integru și dispus să își suflece mânecile pentru a trece la treabă. Îmi doresc să alergăm spre obiectivul nostru: de a avea un oraș cu adevărat european. Noi, echipa USR PLUS pentru Primăria Satu Mare vom fi prezenți în permanență în viața comunității, full time, la fel cum o facem și la locurile noastre de muncă. Am pregătit zece angajamente pentru Satu Mare, iar viziunea noastră este atât pe termen lung, cât și pe termen mediu și pe scurt: ne dorim să renovăm și să modernizăm infrastructura orașului; ținem spațiile verzi îngrijite și străzile curate; ne dorim să transformăm orașul într-un oraș eco-friendly în adevăratul sens al cuvântului, cu mobilier urban îngrijit, cu revigorarea unor zone de agrement ignorate; vrem să facem administrația eficientă prin digitalizare și transparentizare; vrem în primărie oameni profesioniști, aleși prin concursuri transparente; zugrăvim orașul și dezvoltăm zona urbană”.

La rândul său, europarlamentarul Dragoș Pîslaru a arătat, în cadrul conferinței de presă, de ce candidații USR PLUS Satu Mare la alegerile locale merită să câștige:

“Cum poți să nu ai încredere în oamenii pe care i-ați ascultat? Mircea, Radu și toată echipa sunt oameni vizibil emoționați, sunt niște profesioniști veritabili, care nu schițează nici un gest de emoție în domeniile lor, dar în fața cetățenilor au emoția responsabilității. Această autenticitate este o pasăre rară în societatea românească. Toată echipa pe care o vedeți aici, fiecare dintre colegii mei, are competențe pe care le-a demonstrat deja în mediul privat. La alegerile europarlamentare, mulți sătmăreni au fost printre cei două milioane de români care au votat lista USR PLUS. Ca urmare a acelui vot, avem în acest moment, în Parlamentul European, cea mai competentă delegație care reprezintă România și una dintre cele mai puternice delegații naționale din UE. Am avut alegeri, am promis niște lucruri, le-am livrat încă din primul an de mandat. Aici, în Satu Mare, și oriunde, stradă cu stradă în toată această țară noi ne vom face treaba și ne vom face treaba cu oameni competenți, cu oameni ca Radu, care vine din sectorul privat și știe ce înseamnă project management și cum se produce o schimbare, cu oameni ca Mircea, care știe ce înseamnă fonduri europene, știe ce înseamnă ruralul și cum se poate racorda urbanul cu ruralul. Acești oameni au și ambiția, și tenacitatea, și onestitatea să schimbe Satu Mare, România și să contribuie la schimbarea din UE”.

Candidatul Alianței USR PLUS la funcția de primar al municipiului Satu Mare

Radu Panait

Echipa Aliantei USR PLUS pentru Consiliul Local Satu Mare

1. Sinai Annamaria

2. Costea Robert

3. Molnar-Creț Diana

4. Panait Radu

5. Marius Crișan

6. Golban Ligia

7. Marcel Fechete

8. Crăciun Ștefan

9. Sergiu Vanani

10. Gavruș Tiberiu

11. Szabolcs Szabó

12. Iliescu Pintea Aurelian

13. Lucian Fage

14. Dan Stelian

15. Gheorghe Miclăuș

16. Piller Adrian

17. Cristina Sabău Trifu

18. Sabou Marius

19. Ștefan Sălăjan

20. Tarța Sebastian

21. Ligia Patricia Zele

22. Selmenti Sebastian

23. Crețu Radu

Candidatul Alianței USR PLUS la funcția de președinte al consiliului județean Satu Mare

Mircea Ciocan – Maior

Echipa Alianței USR PLUS pentru consiliul județean Satu Mare

1. Simion Bărnuțiu

2. Pop-Bouler Ingrid

3. Silaghi Vasile

4. Mircea Ciocan – Maior

5. Golban Ligia

6. Ciprian Horvat

7. Piller Adrian

8. Sorin Surulescu

9. Tripon Florin

10. Marcel Fechete

11. Crețu Radu

12. Gheorghe Miclăuș

13. Burdea Barbu

14. Dan Roșan

15. Kalman Daniel

16. Sergiu Vanani

17. Crăciun Ștefan

18. Costel Belecciu

19. Dan Stelian

20. Cristina Sabău Trifu

21. Sabou Marius

22. Victor Achim

23. Goie Patriciu

24. Ligia Patricia Zele

25. Denzl Cora Simona

26. Tarța Sebastian