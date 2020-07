Profilul clinicii este unul mixt, bazându-se atât pe servicii de sănătate mintală, cât şi pe domenii precum cardiologia, reumatolo­gia, endocrinologia, neurologia.

Soţii Mihaela şi Cătălin Cismaş din Satu Mare au început încă de acum trei ani să traseze conturul propriei clinici medicale, dedicată sănătăţii mintale, pornind de la profesia de medic a antreprenorului. Aceasta clinică s-a născut din grijă pentru pacient , din dorința de oferi o abordare integrativă a pacientului psihiatric.

„Eu sunt medic psihiatru, am lucrat în Satu Mare, sistemul public de sănătate şi încet, încet am ajuns la concluzia că psihiatria este un domeniu foarte vast, cu mulţi pacienţi care au nevoie, dar de multe ori neinteresant pentru medici. Împreună cu soţia mea, dată fiind experienţa ei managerială şi experienţa mea clinică, am pornit o dezvoltare proprie pe aceste servicii de sănătate mintală. De trei ani s-a înfiripat această idee, iar acum a ajuns să se concretizeze cu această clinică medi­cală“, a povestit Cătălin Cismaş.

Anul acesta, în 2020, Clinica MentaLife şi-a des­chis porţile pentru primii pacienţi, iar targetul pen­tru finalul anului pentru cei doi fondatori este să depăşească 15.000 de oameni în clinică.

350.000 euro investiți pentru sănătatea mintală a pacienților

Investiţia în clinica MentaLife a fost de circa 350.000 de euro, care a presupus spaţiul de trei etaje în care funcţionează, aparatura, materialele sanitare. Banii au venit dintr-un proiect european, din împrumuturi, dar şi din propriile economii ale antreprenorilor. „Investiţia a fost mare, am pornit tineri, ambiţioşi, cu mult curaj. Ne doream să oferim altceva pacienţilor psihiatrici, aşa că m-am gândit să scriu un proiect pe fonduri europene, Start Up Plus“, a spus Mihaela Cismaş.

Cinci medici experimentați în slujba dumneavoastră

Profilul clinicii este unul mixt, bazându-se atât pe servicii de sănătate mintală, cât şi pe domenii precum cardiologia, reumatolo­gia, endocrinologia, neurologia.

În total, în clinică lucrează cinci medici, şase psihoterapeuţi şi două asistente.

„Am încercat să facem o abordare inte­gra­tă a pacientului psihiatric. Am pornit de la ideea de a-i oferi pacientului toate resursele de diagnostic şi tratament de care are nevoie. Am căutat co­la­bo­ratori, foşti colegi de facul­ta­te, în domenii precum cardio­lo­gie, reumatologie, en­do­cri­no­lo­gie. Avem şi profilul de sănă­tate mintală. Încercăm să acoperim problematici de la tulburări din spectrul nevrozelor, cum ar fi depresiile, tulburările de anxietate, până la dependenţe“, a mai povestit medicul Cătălin Cismaş.

MentaLife s-a deschis imediat după ridicarea restricţiilor impuse de pandemia de Covid-19, iar de atunci pacienţii se adresează clincii într-un număr din ce în ce mai mare, din ce au văzut cei doi antreprenori.

Consultațiile oferite de medici clinicii se ridica la nivel occidental dar prețurile sunt făcute pentru cetățenii țării noastre.În medie o consultație costă 150 de lei, iar pentru cei care sunt asigurați cei doi antreprenorii sătmăreni au reușit să facă contract cu Casa de Asigurări pentru decontarea unor servicii.

Psihoterapie prin realitatea virtuală

Pacienții care suferă de diferite fobii pot fi ajutați printr-un serviciu de realitate virtuală.Personalul medical încearcă să aducă abordări moderne în completarea medicinii clasice.

„Un alt serviciu pe care îl oferim este psihoterapia prin realitate virtuală, pentru cei care suferă de fobii, de frica de înălţime, de aglomeraţie, de a vorbi în public, cred că acest tip de tratament va prinde în rândul tinerilor. Încercăm să venim în completarea medicinii clasice cu abordări moderne“, a mai adăugat Mihaela Cismaş.

Reguli impuse cu strictețe

Imediat după trecerea de la starea de urgență la cea de alertă a fost o avalanșă de pacienți la Clinica MentaLife .În clinică s-au impus reguli stricte pentru a evita orice fel de îmbolnăvire cu noul Coronavirus.Astfel atât pacienți cât și personalul medical,asistentele și psihoterapeuți respectă aceste reguli.

„Pacienţii au început să vină din nou, în primele două săptămâni după eliminarea restricţiilor a fost o avalanşă de pacienţi. Pacienţii respectă cu stricteţe regulile pe care le-am impus. Observăm o creştere constantă a solicitărilor pentru serviciile noastre“, a spus Cătălin Cismaş.

Pandemia a accentuat depresiile și tulburările de anxietate

Cele mai frecvente afecţiuni cu care s-au prezentat pacienţii în clinica din Satu Mare au fost depresiile, tulburările de anxietate, accentuate şi de pandemie şi de incertitudinea actuală.

Targeturi ambițioase încă din primul an

În 2020, primul an de activitate, cei doi antreprenori vor să ajungă la 15.000-20.000 de pacienţi şi afaceri de 100.000 euro. „Fără visuri măreţe nu facem nimic“, spun cei doi sătmărenii.

Piaţa din Satu Mare este încă nouă pentru serviciile medicale private, mai ales că marii jucători şi-au îndreptat atenţia către marile oraşe şi au scos de pe radar centrele urbane mai mici. Acest lucru începe să se schimbe, spun cei doi antreprenori, care au observat un interes mai mare pentru zona de servicii medicale în ultima perioadă.

„Este o piaţă încă destul de nouă, se concentrează mult pe activitatea în cabinete medicale individuale. Provocarea a fost din punctul de vedere al investiţiei, capitalul necesar este destul de mare. Ne-am completat, eu cu experienţa de management dintr-o multinaţională de IT, el cu partea medicală, am început să le îmbinăm şi s-au conturat lucrurile“, a spus Mihaela Cismaş.

În perspectiva celor doi fondatori ai MentaLife, un antreprenor trebuie să fie încrezător, ambiţios, să-şi asume riscuri şi să se poată adapta rapid la cerinţele şi nevoile pieţei.