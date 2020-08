”Este foarte important să lupți pentru ceea ce vrei să obții”

Dansul, e normal la v ârsta mea!

Beatrix Dragoş “Reușim să le insuflam ce înseamnă spiritul de echipă, ce înseamnă să lupți cu adevărat pentru ceea ce îți dorești și să obții!”

Unii oameni au inteles de mult timp ca dansul este o parte esentiala a vietii si a educatiei. În Satu Mare copiii dar şi adulţii au ocazia să facă dans la un nivel înalt.

De unde marea pasiune pentru dans?

De mică admiram vedetele și mi-am dorit să ajung și eu una . La început am vrut să fiu cântăreață de aceea părinții m-au înscris la Liceul de Artă .Pe parcurs mi-am dat seama că nu este pentru mine și mi-am găsit pasiunea pentru dans, pe care o aveam dintotdeauna doar că nu realizasem . Dansam și cântam ore în șir prin bucătărie pe piesele de la trupa Andre, le adoram pe atunci. Pe lângă programul încărcat de la Liceul de Artă a fost greu să urmez cursuri de dans, însă în clasa a X-a când am descoperit trupa Black and White, am făcut un compromis și am reușit să mă țin în sfârșit de antrenamente. De acolo, au urmat competiții ,spectacole ,dans la artiști, etc.

Când ai realizat ca acesta este drumul tau?

Am trecut printr-o perioadă dificilă cu echipa, deoarece am rămas fară locație de desfășurare a antrenamentelor. A urmat o pauză, în care mi-am dat seama cât de mult îmi lipsește dansul și că nu pot să trăiesc fără asta. Am găsit o soluție și am reluat antrenamentele în decurs de o luna . Atunci a fost cea mai lungă pauză pe care am avut-o în toată activitatea mea cu dansul . Pe plan profesional mi-am dat seama că vreau să predau încă de la vârstă de 16 ani dar am luat-o mai în serios după ce am termiat liceul . Am avut o experiență care m-a marcat la Oradea . Emil Rengle care era coregraful lui Alex Velea pe atunci ( 2013) a făcut un eveniment pentru dansatori, la care a participat și Alex Velea. Au ținut diferite seminarii care m-au făcut să-mi dau seama că asta este ceea ce-mi îmi place cel mai mult să fac și singurul lucru la care nu aș putea renunța.

Momentan coordonezi o sala de dans, ce implica asta?

Momentan, împreună cu o echipa foarte unită mă ocup de Open Wings Studio . Ce înseamnă asta!? Soțul meu Dragoș Edmond care este cel care a înființat școala de dans și echipa Black and White, se ocupa de partea administrativă, marketing și imagine, iar eu împreună cu Adam și Vivi ne ocupăm de partea artistică și de coordonare . Consider că este foarte important să ai o echipa , împreună am reușit să organizăm foarte multe evenimente de succes și am câștigat competiții punând Satu Mare pe harta dansului în Romania și nu numai.

Cati membri frecventeaza acum sala de dans?

Din cauza situației actuale putem să avem doar un număr limitat de dansatori astfel momentan activează în jur de 40 , dar în condiții normale avem peste 100 de dansatori.

De unde numele Open Wings?

După foarte multe căutări și variante de nume am decis să rămânem la numele de Open Wings, deoarece ne reprezintă cel mai bine . Acumulând mai multe cunoștinte, am realizat că avem nevoie de un rebranding și atunci pe baza numelui anterior Black&White-Angels Dance Studio am decis să rămânem la ideea de aripi – wings care venea de la îngeri – angels și Open pentru că suntem mereu deschiși să acumulam cunoștinte noi și să primim copii care sunt pasionați de dans . Astfel încât la noi copii își pot deschide aripile, pot visa, pot să își atingă țelurile și învață că nu există limite .

Cum ai descrie copilaşii care frecventeaza cursurile de dans?

Copii care frecventează cursurile noastre de dans sunt pasionați de dans și vin să se distreze și să învețe cât mai multe mișcări de dans. Datorită aplicației TikTok majoritatea ştiu diferite mișcări și reușesc să se acomodeze mult mai repede față de generațiile anterioare.

Pe parcursul acestor ani, în ce locuri aţi fost la concursuri, la schimb de experienţă?

În cursul anilor, am fost la toate competițiile importante din România precum World Of Dance Cluj Napoca , Hip Hop Internaţional București, Street Groove Jam Reghin etc. În Ungaria , Absolute Battle – Budapesta . La schimb de experință am fost în Budapesta – Ungaria la R3d One Dance Studio ,București – Dance Prestige, Kiev – Ucraina My Way & Top One și la Constanța – BlackSeaDanceCamp .

În cadrul acestor schimburi de experiență am participat la mai multe seminarii de dans și am învățat de la legende ale dansului pe plan internațional și național . Astfel am reușit să ne păstram entuziasmul și să fim mereu la zi cu lumea dansului ducandu-i pe copii la nivel avansat . Dovada sunt rezultatele la competiții naționale în care copii au reușit să ia locuri 1 și în fata unor trupe cu experiență din orașe mari precum București,Oradea,Cluj etc.

Ce mare dorinţă ai?

Una dintre cele mai mari dorințe ale mele este să reprezentăm România la Campionatul Mondial UDO . Recent am obținut licența de arbitru național, în urma unui examen în aceastî federație și urmează să jurizez campionatul național .Participând la curs am învățat mai multe lucruri despre această organizație și îmi doresc și mai mult să ajungem la Campionatul Mondial.

Acum in pandemie, cum se desfasoara cursuri le?

Acum în pandemie, cursurile se desfășoară cu un număr considerabil mai mic, menținem distanțele obligatorii și desigur luăm toate măsurile de siguranță. Copii se simt foarte bine și sau acomodat repede cu situația actuala astfel încât distracția continuă .

De ce să-şi aducă părinţii, copiii la dans?

Recomandăm părinților să își aducă copii la cursurile noastre pentru a face mișcare, pentru a lăsa tableta, telefonul la o parte. La noi copii reușesc să lege prietenii pe viață și o fac prin metoda reală, fară rețelele de socializare. În timp reușim să le insuflam ce înseamnă spiritul de echipă, ce înseamnă să lupți cu adevărat pentru ceea ce îți dorești și să obții . Desigur, împreună trecem și prin momente mai grele și eșecuri dar e esențial să învețe asta pentru că așa funcționează viața reală . Uneori câștigam premii alteori câștigăm experiențe . Dar câștigul este mereu de partea noastră.

Raluca Jofi