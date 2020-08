NORD VEST TV Mircea Govor despre alegerile locale: ”Vom avea o bătălie-n trei pentru șefia Consiliului județean!” „Adrian Ștef e locomotiva fără vagoane iar candidatul Pro România nu face mai mult de 3%…”

​După trei săptămâni în care la Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest Tv am prezentat locuri speciale și oameni deosebiți din județ în încercarea de a le oferi telespectatorilor motive în plus de a petrece zile de vacanță și în Sătmar, joi seara am revenit în studio. Și la cinci săptămâni înaintea alegerilor locale, după depunerea candidaturilor și după ”limpezirea” listelor , împreună cu managerul Nord Vest TV și Gazeta de Nord Vest TV am încercat câteva previziuni pentru ceea ce va urma în județ după scrutinul din 27 septembrie.

Bătălie-n trei pentru Consiliul județean

​Managerul NVTV, Mircea Govor apreciază că pentru șefia Consiliului județean bătălia se va da în trei.

”Chiar dacă avem șapte candidați înscriși eu sunt de părere că bătălia adevărată se va da în trei. Între Pataki Csaba, Radu Roca și Adrian Cosma. Se anunță o luptă interesantă…Intrarea în cursă a lui Adrian Ștef cred că a diminuat din șansele lui Cosma și Roca, dacă nu era Adi Ștef vorbeam altfel…” a spus Mircea Govor care s-a referit apoi și la șansele celorlalți candidați…” Candidatul Pro România e bine că și el candidează…Îi spun eu domnului Petric …În 90 Ioan Rațiu se întreba ”Să mă ierte Dumnezeu, doi la sută merit eu?” acum zic și eu că Petric va face nu 2 ci poate 3 la sută….” e previziunea făcută de fostul vicepreședinte al Consiliului județean , Mircea Govor!”

Adi Ștef, locomotiva fără vagoane!

​Mircea Govor a ținut să precizeze că acum îi e mai ușor să facă previziuni legate de alegeri deoarece e doar simplu membru de partid la PSD și consilier al actualului președinte interimar al social democraților sătmăreni, Ionuț Oneț și nu mai e implicat direct ca și candidat…

” Eu nu mai candidez la nicio funcție dar asta nu înseamnă că nu-mi doresc ca PSD ul să obțină maxim din aceste alegeri. Avem liste cu oameni competenți atât la consiliul județean cît și la consiliul local al municiului Satu Mare. În premieră avem pe locul doi la județ o reprezentantă a diasporei, o doamnă din Franța cunoscut om de afaceri. Am văzut că ideea noastră a fost îmbrățișată și în alte județe, la Buzău de exemplu. Sunt sigur că actualii noștri primari vor câștiga încă un mandat și eu mai sper la două trei localități unde să avem surprize plăcute” a spus Mircea Govor.

Legat de candidatura fostului partener de la ALDE, Adrian Ștef la președenția Consiliului județean, Mircea Govor a fost tranșant. ” Adi Ștef e prietenul meu și am lucrat bine împreună dar acum îi va fi greu. A rămas cu un singur primar ALDE, la Cămărzana…Îi e greu fără primari să convingă pamenii din teritoriu. El e o locomotivă bună dar a rămas fără vagoane…!” a mai declarat Mircea Govor.

Aurelia Fedorca face 80%

În privința alegerilor pentru funcția de primar în localitățile din județ. Mircea Govor a reamintit că el crede , la fel cum a mai declarat o la Nord Vest Tv, că actualele alegeri vor fi ale primarilor în funcție.

” Repet ceea ce am spus și luna trecută…primarii în funcție pornesc cu prima șansă.

La Negrești Oaș, Aurelia Fedorca va câștiga detașat , undeva la 80% spun eu. La Carei, actualul primar , Kovacs Eugen e greu de bătut dar sunt convins că Ionuț Oneț va scoate un scor bun și PSD va fi pe doi. La Tășnad se joacă…Am înțeles că actualul primar nu e susținut 100% de PNL și vom avea o bătălie interesantă. La fel și la Ardud unde Ovidiu Duma sigur pleacă din poziția de favorit dar văd că Puiu Menic de la PSD face o treabă bună și putem avea surprize acolo…Am mare încredere și în candidatul nostru de la Medieșu Aurit , un medic veterinar foarte bun și apreciat de medieșeni..La Satu Mare cred că revenirea lui Dorel Coica e un mare plus pentru PSD și el e singurul candidat care i poate pune probleme actualului primar, Gabor Kereskenyi..” sunt previziunile făcute joi seara la Actualitatea sătmăreană.

​Înregistrarea emisiunii poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV și Gazeta de Nord Vest.