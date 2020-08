Actualul primar PSD Aurelia Fedorca și-a depus candidatura pentru încă un mandat în fruntea capitalei Țării Oașului!

Primarul PSD Aurelia Fedorca și-a depus, marți, 18 august, candidatura pentru un nou mandat de primar al capitalei Țării Oașului, Negrești-Oaș.

Alături de echipa de consilieri locali pe care o propune pentru mandatul 2020-2024, primarul actual Aurelia Fedorca își dorește să continue proiectele începute, precizând că ,,un nou mandat vine cu noi și multe așteptări.”

”A fost o onoare pentru mine să fiu primarul vostru, al negreștenilor, timp de 8 ani și vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în tot acest timp! Vă mulțumesc pentru că împreună am fost o echipă care a știut să se bucure și să se susțină la greu!

Mi-am depus azi candidatura pentru un nou mandat de primar al Negreștiului, pentru ca împreună să desăvârșim ceea ce am început: să asigurăm dezvoltarea în continuare a orașului, un oraș al oamenilor, în care să ne dorim fiecare să trăim, nu doar să locuim.

Recunosc, ca și de fiecare dată la depunerea candidaturii, am avut emoții mari și azi, pentru că un nou mandat de primar vine cu noi și multe așteptări, dar și cu noi provocări.

Alături de echipa pe care o propun pentru Consiliul Local vom continua proiectele începute cu gândul la viitorul copiilor noștri, cu gândul la tineri, care trebuie să-și facă un viitor aici, acasă, cu gândul la cei activi, dar și la vârstnici. Cu gândul la fiecare negreștean!

Pe lista noastră de consilieri locali se regăsesc tineri și oameni cu experiență, dascăli, economiști și ingineri, juriști și antreprenori, toți colegi cu viziune și profesioniști în domeniile lor de activitate. Este o formulă de succes, care are misiunea de a implementa alături de mine și de voi proiectele pe care le-am gândit și pentru care am atras deja finanțare pentru ca Negrești-Oaș să reînvie și să devină orașul în care să ne dorim să trăim, nu doar să locuim.

Am făcut multe lucruri minunate împreună, sunt multe proiecte pe care le-am dezvoltat de la zero, dar știm că mai avem multe de realizat.

Vom continua împreună și din 27 septembrie!”, a fost mesajul postat de Aurelia Fedorca pe pagina oficială de facebook, imediat după depunerea candidaturii pentru un nou mandat în fruntea capitalei Țării Oașului.