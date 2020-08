Andrada Banc: “Îmi place foarte mult să gătesc și să improvizez”

A fi bucătar bun, în ziua de azi nu se rezumă doar la prepararea mâncării respectând gramajul unor rețete consacrate. Pentru a face meseria de bucătar este nevoie de pasiune, de dăruire, de viziune… Andrada Banc iubeşte bucătăria, pune parte din sufletul ei în fiecare farfurie, iar consumatorul simte asta…

Ce visa Andrada Banc să se facă când va creşte mare?

Sincer, de mică mi-am dorit să fiu cântăreață! Dar uite că nu mi-a ieșit. Cântam piesele Thaliei, faimoasa piesă a lui Whitney Houston – I will always love you și multe altele. Pe urmă m-am simțit pasionată de dans și pictură. Mai apoi am fost atrasă de diverse sporturi (volei, baschet, karate), sporturi pe care le-am și practicat în adolescență. Pe măsură ce anii au trecut, pasiunile mi s-au amplificat.

De unde pasiunea pentru bucătărie?

Pasiunea pentru bucătărie o am de la mama mea – o bucătăreasă desăvârșită. Nu am mâncat nicăieri mâncare atât de bună ca cea gătită de mama mea. Nu este bucătar de meserie, însă a fost bucătarul familiei noastre. Gustul în mâncare pot să spun că mi l-a format ea încă de mică.

Îţi mai aminteşti primul preparat pe care l-ai gătit?

Primul preparat făcut cap-coadă de mine nu mi-l amintesc perfect, dar știu că îmi plăcea să fac prăjituri și, mai ales în perioada sărbătorilor, mereu rămânea partea de deserturi pentru mine iar mama mea se ocupa de mâncarea tradițională specifică sărbătorii în care ne aflam.

Care este mâncarea ta preferată?

Hmm, nu știu dacă am o mâncare preferată, însă știu că nu aș putea refuza niciodată sarmalele de post ale mamei mele. Sarmale picante cu ciuperci făcute în varză acră….un deliciu!

Ce fel de mâncare îţi iese cel mai bine?

Toate! Imi place în mod special să gătesc vită, însă orice fel de mâncare trebuie să îmi iasă perfect. Am mers mereu pe ideea că ceea ce gătesc trebuie să-mi placă foarte mult mie pentru că atunci sigur vor fi încântați și clienții mei sau degustătorii. Îmi place foarte mult să gătesc și să improvizez. Orice idei noi sunt noi provocări pentru mine. Și orice eșec mă învață și mă ajută să găsesc soluții ale problemelor. Nu mă las până nu îmi iese ce vreau. Exact ca în viață! Știu și cât de important este respectul pentru produse, preparate, farfurii și, nu în ultimul rând, clienți. În perioada petrecută în Franța, noaptea nu puteam să dorm pentru că-mi veneau în minte rețete peste rețete. Mă trezeam dimineața devreme și fugeam în bucătărie să-mi “gătesc ideile” simțind că nu-mi ajunge timpul pentru tot ceea ce-mi doresc eu să fac. Pasiunea în bucătărie este hrana sufletului, iar preparatele tale sunt iubirea pe care o poți oferi TU clienților.

Cât de mult te-a ajutat în cariera de bucătar experienţa Chefi la cuţite?

Participarea mea la Chefi la cuțite a fost o experiență plăcută. Nu știu cât pot să spun că m-a ajutat în carieră, cred că e genul de emisiune unde îți demonstrezi capacitățile, arăți ce știi. Cariera de bucătar mi-am format-o și dezvoltat-o în Franța, unde am reușit să-mi dau seama ce înseamnă de fapt bucătăria și am realizat că e un domeniu greu în care nu reziști dacă nu ești pasionat și dedicat. În cadrul acestei emisiuni am reușit să-mi fac prieteni bucătari, oameni cu care, deși nu mă văd sau nu vorbesc zilnic cu ei, ne scriem câteodată pentru a împărtăși idei sau tehnici de gătire pentru anumite preparate. De exemplu, am rămas în relații foarte bune chiar cu Gianny Bănuță, câștigătorul sezonului 3. Ori de câte ori am vreo nelămurire sau am nevoie de vreun sfat, îl contactez și mă ajută mereu cu drag. Până la urmă, suntem toți colegi de breaslă.

Care este cea mai des greşeală întâlnită în bucătăriile românilor?

Nu am studiat foarte mult tema asta, dar cred că cele mai des întâlnite greșeli sunt legate de tehnica gătirii cărnii. Deși suntem un popor consumator de carne, România nu se poate bucura de un loc bun în clasamentul celor care gătesc corect carnea, de orice tip ar fi ea. Nu vorbim despre tocănițe, ci despre fripturi, steak-uri etc. Altceva la care mă gândesc ar fi, poate, asocierea mai puțin sănătoasă a proteinei cu garnitura aleasă. De exemplu: Carne cu cartofi în loc de carne cu salată sau legume… Nu o pot numi neapărat greșeală, ci o alegere mai puțin sănătoasă.

Dacă ar fi să recomanzi o ţară unde se mănâncă cel mai bine, care ar fi aceea?

Eh, răspunsul meu va fi Franța pentru că m-am îndrăgostit de bucătăria franțuzească – Croissante, foie gras, rață, vită, confituri, brânzeturi franțuzești, fondue etc. Mi se par extraordinar de gustoase și papilele gustative îți dansează în gură la propriu. Totodată, mi se pare gustoasă și mai sănătoasă și bucătăria asiatică. O combinație între cele două influențe mi se pare de vis!

În alte ţări se mănâncă mai des afară, la restaurante…e scumpă mâncarea în România?

Nivelul nostru de trai e scump în comparație cu salariile oamenilor. Când am lucrat în străinătate, eu mi-am desfășurat activitatea doar în stațiuni turistice unde oricum mânca toată lumea în restaurante. Nu aș putea să mă pronunț pe altă parte. Tot ce pot să spun este că, de când activez în acest domeniu în România, am observat că din ce în ce mai mulți români aleg să iasă la masă în oraș, fie cu familia, fie cu prietenii.

Cartoful este vedeta la noi în ţară, în câte feluri îl putem găti?

Cartofi pai, cartofi la cuptor, piure, cartofi scăzuți, cartofi natur, cartofi umpluți, cartofi gratinați, cartofi ducesse, cartofi franțuzești, supe cremă de cartofi, ciorbe de cartofi, să mai continui??? Cartoful sub orice formă este preferatul românilor, asta cred că a observat toată lumea.

Ce îţi place să prepari mai mult, mâncare sau desert?

Cred că ambele, însă dacă prepar deserturi, îmi aloc toată ziua doar pentru ele, nu mă simt în largul meu dacă trebuie să și gătesc mâncare în paralel . Deserturile sunt mai minuțioase și mai fragile, toată atenția trebuie păstrată acolo, altfel risc să greșesc ceva.

Cum simţi pandemia, cum a fost afectată viaţa bucătarilor?

Perioada pandemiei cred că a fost grea pentru toată lumea. Angajații și patronii domeniului Horeca au avut de suferit. O parte dintre restaurante au încercat să supraviețuiască pandemiei prin Delivery, însă oamenii închiși în casă, obligați să nu iasă, majoritatea au ales să-și gătească acasă. Eu am făcut la fel. Mulți colegi de breaslă au rămas fără loc de muncă, șomajul tehnic știe toată lumea că a fost infim. Când încep să ți se termine economiile și incertitudinea financiară produsă de coronavirus pe piața muncii crește pe zi ce trece, situația devine cu atât mai complicată când de tine depinde poate și o familie. Am observat că unii bucătari au ales să-și promoveze în mediul online bunătățile gătite acasă și poate mai târziu și-au deschis și o mică afacere. Pot să spun din acest punct de vedere că le-a priit această perioadă. Situația financiară a rămas totuși critică. Imediat după redeschiderea teraselor, job-urile de bucătar și ajutor de bucătar au fost limitate, lucru care pe mulți i-a determinat să-și schimbe domeniul de activitate. Este păcat acolo unde cândva a fost pasiune, muncă și perseverență.

Raluca Jofi