Baraj pentru LIGA a 3-a! CSM SATU MARE-SOMEȘUL DEJ 0-0. Miercuri meciul cu CAO Oradea e decisiv pentru trupa lui RITLI!,

CSM Satu Mare n-a reușit decât un rezultat de egalitate în primul meci al turneului de baraj pentru promovare în Liga a 3-a.

Trupa lui Ritli Zoltan și-a complicat viața și șansele de a ajunge de pe primul loc în grupă în eșalonul trei după un 0-0 cu Someșul Dej .

Meciul s-a jucat la Zalău pe o vreme numai bună pentru fotbal și pe un gazon îngrijit, cele două grupări respectând cu strictețe și normele ”Covid 19” impuse de federație…

Pentru că aşa cere regulamentul departajării în caz de egalitate de puncte la final, cele două formaţii au executat şi lovituri de departajare acolo unde dejenii s-au impus cu 5-3. Portyk a trimis pe lângă poartă de la punctul cu var fiind singurul executant ce a ratat de la punctul cu var…De menționat totuși că loviturile de departajare sunt abia al şaptelea criteriu de departajare între două sau trei echipe, în caz de egalitate de puncte la finalul meciurilor.

Miercuri de la ora 17,30 , CSM Satu Mare trebuie să învingă pe CAO Oradea pentru a mai spera la promovare. Cu o remiză lucrurile s-ar complica foarte mult în condițiile în care de pe locul secund în grupă ar fi greu de crezut că nu vor fi alte echipe din celelalte serii ale barajului care să nu i depășească pe galben albaștrii la acest crieriu de departajare.

CSM ul a cerut penalty în minutul 8

Partida a fost una echilibrată . Dejenii au stat foarte bine în defensivă, experimentații fundași centrali, Costin și Toma nefiind deloc deranjați de atacanții CSM ului, Faur și Cadar.

De altfel Nylvan și mai ales Chitaș au fost cei mai periculoși oameni din trupa lui Ritli cei doi ratând cele mai mari ocazii pentru CSM.

În minutul 8, la un duel Chitaș-Toma în careul dejenilor, mijlocașul CSM ului a căzut în duelul cu căpitanul Someșului, centralul Cristian Codrea din Baia Mare lăsînd jocul să continue…Reluările transmisiei de la Nord Vest TV i-au dat dreptate arbitrului maramureșean…De altfel arbitrului i s-ar putea reproșa doar modul în care a fluierat prea ușor unele faulturi în favoarea dejenilor … Iar la faze similare cu jucători de la CSM jenați sau împinși de adversari a lăsat jocul să curgă…

Ritli: ”Nu dezarmăm, mergem miercuri să batem pe CAO!”

Antrenorul CSM-ului, Ritli Zoltan s-a arătat dezamăgit la final de rezultat și mai ales de evoluția unora dintre jucătorii experimentați de la echipă. Acesta a amintit că e primul meci de când e la aceast club când echipa nu înscrie niciun gol și a punctat încă odată că grupa de la Zalău e cea mai echilibrată dintre toate seriile barajului.

”Nu dezarmăm. Mergem miercuri să câștigăm cu CAO Oradea și să promovăm în Liga a 3-a. Chiar am calculat după meci și după ce am văzut celelalte rezultate că dacă învingeam azi ( nr sâmbătă) eram deja promovați. E clar cea mai echilibrată serie cu echipe apropiate ca valoare. Nu avem decât varianta victoriei și sperăm să ne recuperăm până miercuri. Ne-au lipsit mult Vădan și Zsiga, dar aste e o altă problemă…” ne a spus antrenorul Ritli Zoltan.

Gheorghe Barbu:”Cred că și de pe locul doi se poate promova!”

“Cred că a fost un meci destul de echilibrat. Puteam câştiga pe final, dar nu am mai avut claritate. Am fost puţin temători. Am avut acea bară, au avut şi ei la un moment dat ceva, dar cred că meritam puţin mai mult. Ne-am mulţumit cu puţin, dar am fost crispaţi în ultimii 30 de metri, ne-a lipsit ultima pasă. Suntem încă acolo, luptăm, vedem cum joacă şi Oradea. Oricum, cred că şi de pe locul 2 se poate promova”, a spus pentru cjsport, antrenorul dejenilor, Gheorghe Barbu.

Partida CSM Satu Mare- CAO Oradea, în direct la NORD VEST TV

La fel cum s-a întâmplat și cu meciul de sâmbătă dintre CSM Satu Mare și Someșul Dej, transmis în direct pe NORD VEST TV și pe paginile de facebook ale Nord Vest TV și Gazeta de Nord Vest și meciul de miercuri cu CAO Oradea va putea fi urmărit în direct de iubitorii fotbalului din Satu Mare.

NORD VEST TV va transmite în direct și partida decizivă de miercuri de la ora 17,30 dintre CSM SATU MARE și CAO Oradea.

Altfel, înregistrarea jocului de sâmbătă va fi difuzată și luni de la ora 21.00 la Nord Vest TV în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă de la Nord Vest TV.

Formații:

Someşul Dej: Sabo- Plăian, Costin Sg., Toma, Podină- Trif. Paul B., Dobrea, Colţa- Rus S., Petrean

Rezerve: Toderean,. Rebus, Budăcan, Popa D. ,Boerean,. Hetea. Antrenor: Gheorghe Barbu

CSM Satu Mare: Curileac- Ionescu, Ţoca, Ritli,,Tincău- Chitaş, ,Svarczkopf, ,Simon, Nyilvan B.-Faur

,Cadar.

Rezerve: Oşan,. Bordac, Jakab, Portik, Dragoş,. Nyilvan R., Negrean. Antrenor: Zoltan Ritli

Au arbitrat: Cristian Codrea- Radu Despa și Cristian Lucaci- toți din Baia Mare. Observatori: Vasile Bordaș-Târgu Mureș și Cristian China-Baia Mare.