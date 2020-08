Candidatul PCM la CJ, retras din cursă

Conducerea PCM a luat decizia de a retrage candidatul propriu pentru funcția de președinte al Consiliului Judetean Satu Mare. Anunțul a fost făcut chiar de Zoltan Carol Pop, care dorește să îi informeze pe toți prietenii si cunoscuții săi că respectă decizia luată de conducerea PCM.

”La alegerile locale care se vor organiza in acest an nu am să fiu prezent pe buletinele de vot pentru ocuparea funcției de Presedinte al Consiliului Judetean Satu Mare. PCM isi rezervă dreptul de a porni liste cu candidați proprii, liste pe care nu am să fiu prezent.

Totodată doresc să aduc la cunostința tuturor că PCM nu a cerut nimic de la UDMR (nici un post de consilier județean si nici un post de consilier local in nici o localitate din județ, asa cum s-a vehiculat in diverse grupuri, cum că PCM ar fi sarit pe ciolan. Nici vorbă)! Ideea e că PCM nu si-a asumat responsabilitatea unui eventual eșec al UDMR in cazul pierderii funcției de Presedinte al Consiliului Judetean Satu Mare.

Cu mare interes si responsabilitate am vrut să candidez si să-mi masor popularitatea si puterea, dar cu părere de rău trebuie să vă aduc la cunostința că acest lucru nu se va întâmpla acum. In continuare, maghiarilor din județ le este oferită încă odată posibilitatea democratică de a alege intre UDMR si UDMR. Tuturor le doresc foarte mult succes !!!” – a încheiat Zoltan Carol Pop.