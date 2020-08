Dorel Coica își prezintă realizările din perioada în care a fost primar

Dorel Coica ,candidatul PSD Satu Mare la fotoliul de primar ,a început pe Facebook -ul personal să își prezinte realizările din perioada în care a fost primar al municipiului Satu Mare.

În episodul de azi a vorbit despre Casa Meșteșugarilor.Redăm materialul în întregime:

“Dragii mei, haideti sa urmarim un nou episod din filmul “SI COICA CE A FACUT?” De data asta vorbim despre CASA MESTESUGARILOR, o cladire de stil ecletic seccesion, construita in perioada 1910-1911 de Toaso Pal pentru asociatiile de mestesugari. De-a lungul timpului cladirea a fost afectata de interventii neadecvate, parazitare, subcompartimentari ulterioare indeosebi in perioada comunismului, ajungand astfel intr-o stare avansata de degradare. Am ajuns eu la conducerea orasului si consider ca imaginile de mai jos sunt mai mult decat sugestive. Fapte si nu vorbe, de asta are nevoie municipiul nostru. Cu respect!” ,confirm celor scrise pe pagina de sicializare a lui Dorel Coica.