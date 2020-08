Dorel Coica și-a prezentat realizările sale ca primar

Candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Satu Mare, Dorel Coica, și-a prezentat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, realizările din mandatul său. Tot cu această ocazie, l-a invitat pe actualul edil, Kereskennyi Gabor, să își prezinte machetele în sediul PSD. De asemenea, candidatul PSD a făcut și câteva precizări în legătură cu posibilele viitoare alianțe electorale.

Le-a răspuns celor care-l critică

Încă de la începutul conferinței de presă, candidatul PSD la Primăria Satu Mare, Dorel Coica, le-a răspuns celor care au spus că el, în perioada în care a fost primar, nu a făcut nimic, prezentând, pe planșe, realizările sale.

”Toată lumea spune că Dorel Coica nu a făcut nimic. O să vă arăt ce am realizat eu, și ce i-am lăsat actualului primar să facă mai departe. Am pregătit aici niște planșe cu tot ce am făcut eu în această perioadă, o parte din ce am făcut”, a spus Dorel Coica.

Realizările lui Dorel Coica în calitate de primar

Parcări și transport public: Finalizate – 2676 locuri de parcare, 23 stații de autobuz, 20 automate de bilete, 32 parcometre. În desfășurare – 4342 locuri de parcare, 76 stații de autobuz, 12 automate de bilete, 20 parcometre.

Reabilitare străzi și trotuare: Finalizate – 166.000 mp străzi, 81.000 mp trotuare, Drumul Sătmărel reabilitat prima oară după 40 de ani.

Învățământ: Finalizate – 26 unități: Colegiul Doamna Stanca, Școala Avram Iancu, Școala Ion Creangă, Școala Bălcescu-Petofi. În desfășurare – 9 unități

Modernizare piețe agroalimentare: Finalizate – 4 locații: Piața Carpați I, Piața Micro 17, Piața Someș, Piața de Vechituri. În desfășurare – 2 locații: Piața Mică, Piața Mare

Reabilitare termică blocuri: Finalizate – 908 apartamente; Centrul Vechi: 154 apartamente, Cartier: 134 apartamente, Drumul Careiului: 122 apartamente, B-dul Octavian Goga: 199 apartamente. În desfășurare – 295 apartamente. Aprobate – 1341 apartamente

Proiecte finalizate: Reabilitarea Teatrului de Nord, Casa Meșteșugarului, Centrul Tehnologic de Inovare și de Afaceri, Centrul Multifuncțional „Alter Ego”, Reabilitarea a 22 de străzi.

Amenajare spații de joacă și parcuri: Finalizate – 21 de spații, 2 terenuri de minifotbal. În desfășurare – 23 de spații de joacă, 1 teren de minifotbal

Provocare pentru Kereskenyi

Dorel Coica a mai spus că proiectele finalizate sunt cele pe care le-a finalizat în mandatul său, iar cele în desfășurare sunt „moștenirea” pe care i-a lăsat-o actualului primar, Kereskenyi Gabor, cu precizarea că a lăsat bani și aprobarea Consiliului Local pentru ele.

”Am lăsat în continuare un perete gol pentru ca domnul primar Kereskenyi să vină tot așa, cu niște planșe foarte serioase, și să ne arate ce a făcut dânsul în perioada 2016 – 2020. Data viitoare, o să mutăm scaunele astea dincolo pentru că aici vreau să îi las loc pentru machete. Să vină dânsul cu toate machetele pe care le-a prezentat în toți acești 4 ani, să își poată face orășelul pe care și l-a imaginat dânsul”, a spus Dorel Coica, în cadrul conferinței de presă.

O alianță românească, imposibilă

Tot în cadrul întâlnirii de presă, candidatul PSD la Primăria municipiului Satu Mare, Dorel Coica, a afirmat că o alianță românească pentru Satu Mare ar fi imposibilă deoarece președintele PNL Satu Mare, Adrian Albu, servește partidul UDMR de 20 de ani.

„Am încercat acum câtva timp să avem o astfel de discuție, dar nu se poate. Cine?! Cu domnul Albu nu poți să faci alianță. Domnul Albu servește de 20 de ani UDMR-ul. L-a servit pe Kereskenyi, l-a servit pe Ilyes. Ei și-au văzut de treabă, dânsul și-a văzut de treabă. A fost protejat, s-a putut mișca în tihnă, sub protecție. N-are cum!”, a mai precizat Dorel Coica.