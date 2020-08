Este WordPress o platforma sigura pentru websitul dvs.?

In ultimii ani, peste un milion din cele aproximativ 60 milioane websituri WordPress din lumea intreaga au fost afectate de probleme securitatii. Unii experti in materie estimeaza ca per minut, un numar de peste 90.000 atacuri cibernetice (cyber-attacks) sunt indreptate impotriva websiturile WordPress de toate tipurile.

Asemenea statistici determina atat utilizatorii noi cat si cei cu experienta sa se intrebe daca websiturile WordPress sunt protejate impotriva atacurilor si daca este o platforma sigura pentru gazduirea afacerilor si websiturilor personale. Insa WordPress in sine este doar un element dintr-un ecosistem mai mare de entitati care afecteaza siguranta si securitatea websiturilor construite pe WordPress. Intrebarea cheie poate sa nu fie daca WordPress este sigur, ci mai degraba:

Care sunt modurile in care utilizatorii isi pot securiza websiturile WordPress impotriva hacking-ului si a altor tipuri de atacuri cibernetice?

Securitatea WordPress are mai multe niveluri

Atunci cand utilizatorii intreaba daca WordPress este sigur cel mai probabil se refera la nucleul WordPress in sine – pachetul software gratuit, open source, care poate fi descarcat si instalat in orice mediu de gazduire. Insa codul principal al WordPress nu exista in mod izolat. Numeroase alte entitati interactioneaza cu WordPress si fiecare dintre acestea poate avea un impact asupra securitatii unui website WordPress.

Astfel, WordPress se afla in centrul unui ecosistem dinamic care include si:

Furnizorii de servicii de gazduire web

Dezvoltatori terti de teme si pluginuri

Proprietarii si administratorii websiturilor

Amenintarile de securitate pe un website WordPress pot aparea prin oricare dintre acestea sau printr-o combinatie a acestora.

Securizarea nucleului WordPress

Nucleul WordPress este un software open source cu licenta de utilizare generala, ceea ce inseamna ca teoretic, orice utilizator ii poate modifica codul si il poate utiliza sau distribui in orice mod doreste. Pentru utilizatorii care nu sunt familiarizati cu comunitatea WordPress acest lucru face sa para ca WordPress este vulnerabil masiv la hacking, furt de identitate si o serie de alte tipuri de atacuri cibernetice.

Desi aparent oricine poate modifica WordPress fara restrictii, infectarea cu malware nu este deloc facila. Echipa de baza de dezvoltatori WordPress este responsabila pentru pastrarea codului de baza stabil si sigur, iar aceasta include verificarea oricaror modificari propuse si lucrul constant pentru a remedia orice vulnerabilitati cu ajutorul patch-urilor si actualizarilor.

De indata ce o problema de securitate devine cunoscuta, echipa de dezvoltare incepe sa cauta solutii, anuntand toti utilizatorii WordPress ca exista o versiune actualizata. Desi nu exista nicio garantie ca WordPress in sine este complet securizat, problemele de securitate care apar sunt in general, rezolvate prin descarcarea celei mai recente versiuni a software-ului.

Gazduirea web si securitatea WordPress

Pentru a functiona, websiturile WordPress necesita un furnizor de incredere de servicii de gazduire web optimizata pentru WordPress. Acest furnizor de servicii de hosting WordPress joaca un rol important in mentinerea securitatii websitului dvs, indiferent ca acestea este construit pe WordPress sau nu.

Furnizorii de servicii de gazduire web sunt responsabili pentru mentinerea securitatii serverelor companiei impotriva atacurilor cibernetice, oferind pachete de gazduire cu o varietate de optiuni de securitate care sa raspunda nevoilor variate ale utilizatorilor. O asemenea solutie este gazduirea web VPS (Virtual Private Server), care poate ajuta la prevenirea “infectarii” de la un alt website, pe un server de tip shared.

Unii furnizori de servicii de hosting ofera pachete de gazduire web optimizata pentru WordPress, pentru a aborda problemele de securitate care sunt cel mai probabil sa afecteze sistemul.

Securitatea WordPress prin prisma temelor si plugin-urilor

Alaturi de codul nucleului WordPress, temele si plugin-urile sunt indispensabile pentru websiturile WordPress insa acestea pot deschide calea riscurilor in privinta securitatii. Temele definesc aspectul unui website WordPress iar sute dintre acestea sunt disponibile din directorul de teme WordPress care vine cu fiecare instalare WordPress. Alte mii de teme sunt disponibile atat gratuit cat si constra cost (premium), de la dezvoltatori si designeri terti din intreaga lume.

Ca si temele, plugin-urile extind functionalitatile codului principal WordPress. Aceste “bucati” mici de cod pot fi adaugate la aproape orice website WordPress pentru a extinde functionalitatea cu mult peste utilizarea initiala, de blog. Plugin-urile de securitate WordPress sunt disponibile din WordPress Plugin Directory (din instalarea WordPress), fiind create constant noi plugin-uri pentru utilizari specifice.

Atat temele cat si pluginurile pot prezenta riscuri de securitate. Desi dezvoltatorii WordPress examineaza toate pluginurile si temele trimise pentru a fi incluse in directoare, pentru a se asigura ca codul este curat si sigur, nu se poate spune intotdeauna acelasi lucru pentru pluginurile si temele care sunt cumparate sau descarcate gratuit de la dezvoltatori terti.

Plugin-urile si teme adaugate unui website WordPress pot contine coduri corupte sau malware-uri care pot afecta intregul website, precum si alte websituri cu care acesta are legaturi. Dezvoltatorii si designerii sunt responsabili sa se asigure ca produsele lor pot fi integrate in siguranta in orice website WordPress, insa aceste lucruri nu se pot aplica pentru pluginuri sau teme din surse necunoscute, cele gratuite sau care nu au fost actualizate sau intretinute.

Utilizatorii pot mentine securitatea websiturilor WordPress

Fiecare membru a ceea ce numim ecosistemul WordPress are un rol in asigurarea securitatii websitului WordPress. Insa expertii WordPress si specialistii in securitate cibernetica subliniaza faptul ca dintre toate acestea, utilizatorii WordPress insisi au cea mai mare putere si responsabilitate pentru protejarea securitatii websiturilor lor WordPress.

Fiind proactivi si prudenti in asigurarea securitatii WordPress, proprietarii de websituri si administratorii pot reduce dramatic riscul de atacuri cibernetice si probleme de securitate de tot felul, urmand cele mai bune practici recomandate pentru mentinerea securitatii acestuia, inclusiv:

Instalarea prompta a actualizarilor recomandate pentru WordPress, plugin-uri si teme

Utilizarea de parole si nume de utilizatori puternice pentru a descuraja incercarile de autentificare, in special pentru autentificarea administratorului websitului

Cumpararea si instalarea de pluginuri si teme compatibile si actualizate in mod regulat

Gestionarea accesului administratorului la website si limitarea accesului la cativa utilizatori

Stergerea plugin-urilor, temelor si fisierelor nefolosite, expirate

Backup regulat al websitului

Instalarea unui certificat SSL pentru criptarea tranzactiilor

Instalarea pluginurilor de securitate WordPress pe website

Securitatea unui website WordPress poate fi compromisa prin metode diverse. Unele aspecte ale securitatii websitului dvs. isi pot afla solutia in echipa de baza WordPress, a furnizorului dvs. de servicii de gazduire web sau a creatorilor de teme si plugin-uri pe care le instalati pe websitul dvs. Insa proprietarii si administratorii de websituri sunt gardienii supremi ai websiturilor WordPress – iar aceasta inseamna a face alegeri intelepte in gestionarea websitului si in relatia cu alti membrii ai ecosistemului WordPress.