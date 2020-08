Salut!

Te invit la o provocare: ce ai făcut ultima dată pentru prima dată? Futureskills îți oferă șansa dezvoltării profesionale pe o piață a muncii din ce în ce mai competitivă.

Cine suntem?

Cluj IT Cluster (Cluster de referinta al sectorului IT din Transilvania), Școala Informală de IT ( cel mai mare furnizor de traning in domeniul IT din Romania) si Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj (din 1871, cea mai veche organizaţie patronală din România).

Ce oferă Futureskills?

– Cursuri cu acreditare națională/internațională:

Lean Six Sigma Yellow Belt; Responsabil protectia datelor/GDPR; Python Developer; .NET Developer; Robotic Process Automation; Smart Agile Methodologies & Process Improvements; Java Developer; Responsabil de mediu; Software Tester; Web Developer; BI & Database Developer.

– Workshop-uri & Conferințe – Ateliere practice cu tech-gurus. Conferințe internaționale pe teme de inovare tehnologică și pentru promovarea învățării continue.

– Coaching în companii pentru dezvoltarea continuă a angajaților și stimularea adaptării la schimbările din industrie, prin programe de învățare la locul de muncă.

– Evenimente pe tema învățării continue și campanie de promovare a dezvoltării profesionale și învățării continue la locul de muncă.

Cui se adresează?

Programul este gratuit și deschis pentru întreprinderile și angajații din sectoarele cu potențial competitiv conform SNC /domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Strategia Națională pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare). Detalii complete pe site-ul proiectului (secțiunea eligibilitate).

Accesează acum:

www.futureskills.ro

Proiectul POCU/464/3/12/ 127968 „CompetActiv+” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.