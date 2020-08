Păpuşile bunicii, reîntoarcerea în copilărie…

Chiar dacă am crescut, chiar dacă suntem adulţi, nu ai cum să nu schiţezi un zâmbet atunci când vezi o păpuşă creată de Florica Petran. Sunt atât de frumoase şi te duc cu gândul la copilărie.

Povestiţi-ne despre cum a început totul, de unde vine această dragoste pentru păpuşi?

In fiecare dintre noi există un băieţel sau o fetiţă, în subconştient nu vrem să acceptăm realitatea, cum anii au trecut şi nu se mai întorc, încercăm din răsputeri să nu ne pierdem copilăria, însă trebuie să recunoastem neputinţa şi atunci ne legăm de amintiri, încercăm să reînviem ce a fost frumos în copilăria noastră, ne gândim şi vrem să credem că copilăria noastră a fost mult mai fericită decât a nepoţilor noştri. Iubindu-i cum nu am mai iubit niciodată (doar un bunic poate să înţeleagă) am vrea să-i ştim în siguranţă şi fericiţi, ori jucăriile de azi nu-mi inspiră încredere. Ceea ce m-a determinat să-i fac nepoatei mele o păpuşă cum am avut în copilărie. Trebuie să recunosc că nu mi-a reuşit din prima încercare, dar în timp am reuşit.

Crearea păpuşilor este doar o pasiune sau este activitatea principală?

Este o pasiune. Dacă la început îi făceam nepoatei câte o păpuşă, vedeam cum se bucură şi se joacă cu ele, în timp a devenit o pasiune, cea mai bună relaxare după o joacă cu nepoţica mea este confecţionarea de păpuşi,lucrând la ele în fiecare după-masă, s-au adunat cam multe, ceea ce m-a făcut să ies cu ele la târguri, să pot oferi şi altora ocazia de a se juca cu ele, mai mult să văd reacţia celor care văd aceste păpuşi.

Păpuşile sunt la fel sau fiecare are o altă poveste?

Nu sunt la fel. Fiecare păpuşă spune povestea ei, transmite stările şi trăirile mele. Mimica lor depinde de un fir de aţă, aşa că e aproape imposibil să fac două păpuşi la fel.

Cât timp vă ia să creaţi o păpuşă?

Fiind atât de legată de ele, îmi place să le admir, să mă gândesc la rochiţe, fustiţe, cu ce culoare ar arăta mai bine, ce culoare de păr, cum să fie, lung, scurt … toate îmi iau timp, dar, fiindcă ceea ce fac, fac din plăcere, nu pot să spun cât îmi ia să fac o păpuşă.

Hainele cu care păpuşile sunt îmbrăcate sunt deosebite. Dumneavoastră le creaţi?

Da. E foate greu la materiale, deoarece folosesc doar bumbac şi materiale de calitate, găsesc greu ceva cu modele mărunţele, dar încerc să fac ce-mi place mie.

Aveţi o păpuşă care vă este cea mai dragă? Spuneţi-ne povestea ei…

Toate păpuşile îmi sunt foarte dragi, dar da, am o păpuşă preferată, una dintre primele păpuşi pe care am făcut-o, o cheamă Maria şi bineînțeles mă joc cu ea, cu nepoţica mea.

Aţi umblat la târguri prin ţară, cum au reacţionat copiii, bunicii… văzând aceste păpuşi frumoase?

Da, reacţia lor a fost ceva încântător pentru noi, atunci când vedem zâmbetele pe faţa oamenilor ne bucurăm mult. Au fost copii care nu s-au putut decide care păpuşă să o ia , dar au fost şi copii care, în momentul când s-au apropiat de standul cu păpuşi, au ştiut care păpuşă o doresc, pot să spun că au fost şi bunici, părinți, care au fost foarte încântaţi că au găsit ceva deosebit pentru copiii lor. Au fost şi persoane care şi-au luat pentru colecţia lor sau păpuşile îmbrăcate tradiţional au fost cumpărate ca un cadou pentru cineva mai în vârstă sau chiar pentru cineva care se pensionează.

De ce “Păpuşile bunicii”?

La un târg din Satu Mare s-au apropiat două doamne, una în vârstă şi una mai tânără, probabil nepoata. Doamna mai în vârstă, radiind de bucurie, a exclamat: “Păpuşile copilăriei mele!”, iar cea tânără a adaugat: “Păpuşile bunicii”, şi aşa le-a rămas numele.

Înafară de păpuşi, mai veniţi cu surprize noi?

Vânzările nu sunt prea grozave, vreau să cred că din lipsa banilor sau a pandemiei, însă reacţia fetiţelor, chiar şi a unor băieţei, a bunicilor e cea care mă face să continui. In viitor vrem să venim împreună cu soţul meu, care mă ajută mult în această privinţă, cu o ofertă mai bogată. Vrem să facem : căţei, pisicuţe, iepuraşi din bumbac şi puf antialergic, precum şi periniţe personalizate : norişori, bufniţe, cap de căţel, cap de pisicuțe şi altele. Dorinţa cea mai mare este să dedic tot timpul confecţionării de jucării, cu alte cuvinte să devină principala şi singura activitate din care să-mi câştig existenţa.

Raluca Jofi