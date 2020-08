Proiecte de zeci de milioane de euro depuse de Primăria Tășnad

În cursul saptamanii trecute Primaria Orasului Tasnad a depus spre finantare nerambursabila mai multe proiecte (in valoare de peste 180 milioane lei + TVA, adica peste 38 milioane de EUR + TVA):

1. Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu cele pe tehnologie LED – 1,32 milioane LEI + TVA;

2. Complex sportiv multifunctional – Baza sportiva multifunctionala in orasul Tasnad – 132,7 milioane LEI + TVA;

3. MODERNIZAREA STRAZILOR DIN ORASUL TASNAD, ETAPA I (42 de strazi – carosabil, trotuare, santuri, podete, acostament, marcaje, semne de circulatie etc.) – 43,2 milioane LEI + TVA;

4. MODERNIZARE PARC CENTRAL IN ORASUL TASNAD, JUDETUL SATU MARE – 2,1 milioane LEI + TVA;

5. MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ TĂȘNAD, CLĂDIREA DE PE STRADA LĂCRĂMIOARELOR, NR. 11 – 1,4 milioane LEI + TVA;

6. MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ TĂȘNAD, CLĂDIREA DE PE STRADA NICOLAE BĂLCESCU, NR. 27 – 3,0 milioane LEI + TVA (in valoare totala de peste 180 milioane de lei).

În urma finalizarii studiului de fezabilitate, Primăria Tășnad vă prezintă filmul proiectului ,,Complexului sportiv multifunctional ” care se propune sa fie realizat in exteriorul Strandului Termal Tasnad! Viitorul este aproape. În data de 31 iulie 2020, pentru acest Complex sportiv si de recreere multifunctional, s-a depus proiectul in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile!