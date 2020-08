Și bărbaților le plac hainele!!!

Sătmăreanul Marcel Chirazi are o pasiune pentru tot ce înseamnă modă. Cumpără haine second-hand și demonstrează că te poți îmbrăca bine și cu bani puțini.

1.Cum te-ai descrie în câteva cuvinte?

De fiecare dată întâmpin dificultăți în a răspunde întrebărilor de acest gen fiindcă, personal, sunt absolut convins că în fiecare etapă a vieții mele m-aș descrie folosind alte cuvinte. În perioada liceului, spre exemplu, eram un băiat timid și veșnic amorezat. Îmi amintesc zâmbind că în nopțile în care nu reușeam să adorm scriam texte de dragoste pe un blog, adresate iubirii de la acea vreme. În ciuda preocupărilor mai atipice, îmi doream să fiu cool. În sensul acesta, deseori, încercam să mă aliniez tendințelor vremii, încercări soldate de cele mai multe ori cu niște eșecuri monumentale. Acum, la 26 de ani, lucrurile stau cu totul diferit. Am trecut prin diferite experiențe, unele mai bune, altele mai puțin. Am întâlnit oameni, unii buni, alții mai puțin buni. Am iubit și am rămas dezamăgit. Am căzut la pământ, apoi m-am ridicat din nou în picioare. Am râs și am plâns totodată (știți versul, și băieții plâng câteodată). Toate aceste experiențe inevitabil și-au pus amprenta asupra mea și m-au transformat deopotrivă într-un tânăr curajos, pozitiv, cu vise și idealuri mărețe.

2. Tu eşti născut în Satu Mare, de ce ai ales să trăieşti în Baia Mare?

În spatele mutării mele la Baia Mare a fost facultatea. La 19 ani, după ce am terminat liceul, am fost pus în fața unei alegeri destul de complicate: ori îmi căutam un loc de muncă, ori îmi continuam studiile. Îmi amintesc că îmi doream mult de tot să fiu în fața camerei, să pozez și prin asta să inspir oamenii, iar dorința aceasta a fost suficient de puternică încât să-mi iau destinul în dinți și să mă mut de unul singur la Baia Mare pentru a continua studiile. Lucrurile s-au complicat puțin pe traseu și până la urmă am rămas în Baia Mare după terminarea studiilor. Indiferent de meridian ori coordonatele geografice în care mă voi afla, Satu Mare rămâne orașul meu de suflet cu clădiri interbelice și un aer aparte.

3. Privind în urmă, cum erai de mic copil?

Dacă închid ochii pentru o secundă și mă gândesc la copilărie, în minte se derulează imagini cu Medieșu Aurit, satul de care mă leagă amintirea vacanței de vară. Nu știu ce reprezintă pentru alții, însă pentru mine copilăria este perioada în care m-aș întoarce fără regrete. Îmi amintesc că am fost un copil năzdrăvan, căruia îi plăcea să exploreze, să cunoască. Privind în urmă, cred că am fost norocos, fiindcă nu am avut contact cu tehnologia, iar calculatorul a intrat în casa noastră târziu de tot, undeva în adolescență.

4. Când şi cum a început pasiunea pentru modă?

Pasiunea pentru modă a început undeva prin liceu și s-a dezvoltat mai degrabă din dorința de a fi plăcut de cei din jur. Îmi amintesc că atunci când primeam alocația, ori vreo sumă de bani, ieșeam la cumpărături. Privind în urmă, povestea pare foarte amuzantă fiindcă mă întorceam acasă cu cele mai colorate haine, care nu se potriveau cu nimic din ce exista atunci în dulapul meu.

5. Îţi trebuie bani mulţi pentru a te îmbrăca bine?

Privind în istorie, putem constata că secolul XX a reprezentat debutul celor mai prestigioase case de modă (Dior, Ives Saint Laurent, Gucci, Channel ș.a.m.d.) și totodată momentul în care moda a devenit vizibilă și accesibilă oamenilor.

Dacă lucrurile au stat astfel în urmă cu un secol, ce putem spune despre anul 2020?

Din punctul meu de vedere, n-ai nevoie neapărat de bani, cât ai nevoie de gust, atunci când vrei să te îmbraci. Trăim în secolul fast fashion, iar magazinele abundă de oferte potrivite oricărui buzunar. Dacă, spre exemplu, nu dispui de un buget foarte mare, însă ai răbdare să cauți, poți să găsești haine la prețuri incredibil de mici, care să rămână cu tine pentru mult timp.

6. De ce crezi că unor persoane le este rușine să cumpere haine second sau altora le este rușine să recunoască?

Pentru unele persoane este tentant să creadă că magazinele second hand sunt doar pentru acea categorie de persoane care, poate, nu-şi permit haine noi din mall-uri. Cred că toată rușinea aceasta vine din acele istorioare auzite de noi toți, despre magazinele second hand ca fiind niște locuri oribile, întunecate, în care se găsesc mormane de haine murdare și mirosind neplăcut. Pot să afirm din proprie experiență că lucrurile nu stau deloc așa, în prezent tot mai multe magazine second hand investesc în imagine și în modul în care se simt clienții atunci când le trec pragul.

7. Eşti foarte prezent în social media, ce faci mai exact aici?

Îmi place să mă descriu ca fiind creator de conținut digital, nișat pe modă și stil masculin. În ultima perioadă, grație mesajelor și comentariilor venite din rândul comunității mele, am înțeles că oamenii se simt inspirați de mine, de stilul meu vestimentar și de modul în care aleg să port anumite piese vestimentare. Acest fapt mă motivează să ofer conținut în această direcție și să postez pe Instagram fotografii cu ținutele pe care le port în fiecare zi. În tandem cu aceasta, pe Youtube, realizez clipuri video pe diferite subiecte care implică moda și educația.

8. Descrie-ne o zi din viața ta

Zilele mele sunt diferite, fiindcă activitățile sunt diferite de la o zi la alta. Spre exemplu, într-o zi obișnuită, mă trezesc la 5-5:30 dimineața. Cel mai probabil am programată o ședință foto de tip street style, așa că alături de o cafea care să mă dezmeticească, mă grăbesc să ajung unde mi-am programat. Fac asta pentru că lumina de dimineață este foarte bună pentru poze, iar pe străzile orașului nu este nimeni. Întors acasă, încep activitatea online. Răspund la emailuri, mesaje și comentariile de pe Instagram, iar apoi mă apuc de filmat și editat pentru canalul de Youtube. Când în sfârșit am terminat treaba, începe o luptă cu ceea ce se dorește a fi un stil de viață sănătos. În sensul acesta îmi place să gătesc și să îmi petrec ultimele ore relaxându-mă cu documentare despre istorie, să înțeleg mai bine cum a trecut poporul român prin regimul dictatorial.

9. Ce înseamnă INSTAGRAM pentru tine?

Instagram este în primul rând un vizual inspirațional. Este un loc în care mă exprim liber, în care mă conectez cu cei din comunitatea mea și unde îmi place să împărtășesc povestea și valorile după care mă ghidez.

10. Care este cea mai de preț amintire a ta?

Viața este o sumă de sentimente, trăiri și emoții pe care le trăim de-a lungul timpului, astfel încât mi-ar fi destul de greu să clasific un singur eveniment sau emoție drept „cea mai de preț”. În ciuda acestui fapt, cred că ceva cu adevărat memorabil și extrem de emoționant pentru mine a fost momentul în care am descoperit cutia cu scrisorile de dragoste ale părinților mei. Dumnezeu a decis ca noi să ne despărțim la un moment dat, iar prin intermediul acelor scrisori am ajuns să cunosc iubirea în cea mai pură formă cu putință.

11. Ce ai schimba la oameni dacă ai putea?

Stau să mă gândesc deseori la întrebarea aceasta și răspunsul îmi vine imediat. Petrecând foarte mult timp în mediul virtual, am întâlnit fel de fel de persoane. Societatea zilelor noastre este orientată spre lucruri și tot mai des întâlnesc nevoia oamenilor de validare prin prismă materială. Clișeic sau nu, mi-aș dori oameni mai buni, poate mai empatici. Trăim vremuri tulburi în care umanitatea este rara avis, iar să îți ajuți aproapele fără a aștepta să primești ceva în schimb este deseori de domeniul SF. Cred că aș face oamenii mai buni, pur și simplu. Și i-aș învăța să iubească. Din toată inima.

