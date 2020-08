Spectacol pe patru roți în CENTRU NOU! Etapa a 2-a a Campionatului de Rally Sprint NU l-a avut la ”butoane” pe directorul ACR , David Seletye! Acesta a urmărit cursa de acasă fiind imobilizat la pat!

Sucursala ACR Satu Mare, Clubul Sportiv Auto Karting Rider’s, cu sprijinul Consiliului Local Satu Mare, sub egida Comisiei Nationale de Automobilism si Karting din cadru Automobil Clubului Roman, a organizat, sâmbătă 1 august, a doua etapa a Campionatului International de Rally Sprint 2020. Etapa a doua a Campionatului, aflat anul acesta la a XV-a ediție, a avut loc in centrul nou din municipiul Satu Mare, pe Bulevardul Transilvania, deja celebru pentru competițiile automobilistice ACR.

Vremea frumoasă a adunat pe parcursul concursului sute de sătmăreni pe dig, dornici să privească după mult timp un spectacol sportiv.

Iar piloții au încins la maxim motoarele pentru a scoate timpi cât mai buni și pentru a avea la final o clasare în puncte .

Cel mai bun timp l a avut campionul sălăjean, Szabo Robert, pe Subaru Impreza, acesta terminând circuitul în 1 min 00 sec 47 mm…În clasament la general a fost urmat de Gindele Emerich din Carei, Farcău Cătălin și Steczka Florin din Satu Mare.

Acest tip de competitie este dedicata atat pilotilor avansati cat si celor debutanti, dornici de a-si prezenta abilitatile de piloti, noile achizitii si noile imbunatatiri aduse masinilor de concurs .

Directorul ACR, David Seletye imobilizat la pat din cauza unui accident

Competiția a fost organizată excelent și în acest week end chiar dacă directorul ACR Satu Mare, David Seletye nu a putut fi prezent decât la început .

David Seletye are o fisură la coloana vertebrală după un accident de circulație suferit zilele trecute.

”Sunt imobilizat cel puțin o lună la pat. Știu că pare ciudat pentru mulți, dar chiar am avut parte de un stupid accident de circulație. Pe drumul spre Lazuri, mergeam spre firma Ali Baba și brusc mi a apărut în față o mașină care a încercat să ocolească o groapă. Am tras repede dreapta –stânga de volan pentru că nu am vrut să intru frontal în el dar n-am anticipat că void a și eu într-o groapă mare care mi-a spart efectiv roata și apoi n-am mai putut controla mașina și am ajuns în șanț.Noroc că nu am lovit un cap de pod.” Ne-a spus directorul ACR Satu Mare, David Seletye. Acesta e extreme de mâhnit că șoferul autoturismului care i a apărut brusc în față și care a provocat accidental nici măcar n-a oprit să vadă care e starea lui de sănătate.

”Încerc să-mi amintesc ce marcă de mașină era . Nici măcar n-a oprit să-mi dea o mână de ajutor. A dispărut pur și simplu. Sper să mi revin complet și să pot încet să-mi reiau viața normașă” a mai spus Seletye care a ținut să mulțumească staffului de organizare și mai ales familiei.

”De trei ani am încercat să-i implic tot mai mult pe cei din jurul meu în organizare. Iată că se poate și fără mine. Am urmărit online tot ce s-a întâmplat în centru nou și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ferit de evenimente neplăcute” a încheiat David Seletye.Sănătate maximă îi dorim și noi , redacția sport a GNV.

CLASAMENTE

Juniori

1.Balog Dominik Satu Mare Honda Civic

2.Temian Mihai Calin Satu Mare Toyota Passeo

3.Pal Tudor Cluj Napoca Opel Corsa

4.Kui Márk Ferenc Satu Mare Honda CRX

CLASA DH1 și DH2

1.Rednic Cristian Baia Mare Dacia 1310

1.Manole Danut Baia Mare Renault Clio

2.Suciu Adrian Baia Mare Mazda MX5

3.Moldovan Liviu Baia Mare Peugeot 206

4.DH2 Badea Ionut Oradea Toyota Corolla

CLASA AH1

1.Kui Ferenc Satu Mare Honda CRX

2.Pal Raul Cluj Napoca Opel Corsa

3.Tivadar Sorin Baia Mare Citroen V2 Vts

Clasa AH2

1.Orha Claudiu Gavril Baia Mare Peugeot 206

2.Petras Ervin Satu Mare BMW E36

3.Filip Mihai Baia Mare Peugeot 306

Clasa AH3

1.Gindele Emerich SM/Carei Mazda MX5

2.Stecka Florin Satu Mare BMW 318

3.Farcau Catalin Satu Mare BMW 325

DPEN

1.Szabó Róbert Zalau Subaru Impreza 0

2.Gindele Emerich SM/Carei Mazda MX5

3.Farcau Catalin Satu Mare BMW 325

4.Stecka Florin Satu Mare BMW 318

5.Orha Claudiu Gavril Baia Mare Peugeot 206

6.Heredea Cristian BH/Sinmartin BMW E30