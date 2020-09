PSD, cu echipe puternice spre câștigarea alegerilor locale în județul Satu Mare

Fie că vorbim de președinția Consiliului JUdețean sau de consilieri județeni, fie că vorbim de candidați pentru primăriile din județ, înspecial cea de laSatu Mare, sau de consilii ocale, PSD Satu Mare porpune oameni valoroși, care pot fora echipe puternice. Cu aceste echipe noi, formate atât din tineri, cât ș din oameni cu eperiență, PSD are în vedere să câștige atât președinția Consiliului Județean, să câștige cel mai mare număr de consilieri județeni, cât și Primăria Satu Mare și cele mai importante primării din județ. În cele ce urmează, vom prezenta o parte dintre principalii candidați propuși de PSD pentru alegerile locale din data de 27 septembrie.

Radu Roca, pentru președinia Consiliului Județean

Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean este fostul viceprimar Radu Roca.

”Dragiprieteni! Am luat decizia de a intra în bătălia pentru președinția Consiliului Județean Satu Mare deoarece alături de echipa PSD am dovedit de fiecare dată, atât în calitatea de viceprimar al municipiului Satu Mare cât și în cea de subsecretar de stat în Ministerul Mediului, că se poate face administrație publică performantă, focalizată pe nevoile reale ale cetățenilor.

SatuMare este un județ binecuvântat de Dumnezeu cu multe daruri: oameni harnici, pământuri roditoare, peisaje spectaculoase, multă istorie și o multiculturalitate greu de găsit în altă zonă a țării. Toate acestea însă nu sunt suficiente. E nevoie de un strop de viziune și de multă multă muncă din partea administrației publice județene pentru a le putea folosi la potențialul lor maxim.

Sunt un om capabil să muncească de dimineața până seara și sunt dispus să fac acest efort pentru locuitorii județului Satu Mare dacă aceștia vor decide ca eu să îi reprezint pentru următorii patru ani.

Același lucru pot să îl spun și despre echipa de consilieri județeni cu care Partidul Social Democrat se prezintă în fața sătmărenilor.

Așa că nu îmi rămâne decât să urez mult succes tuturor candidaților și fie ca sătmărenii să îi aleagă pe cei mai buni!”, este mesajul transmis de Radu Roca.

Ionuț Oneț, pentru Primăria Carei

Candidatul social-democraților la Primăria Carei este actualul președinte al PSD Satu Mare, Ionuț Oneț.

”Motivat de dorința de a ajuta cetățenii, de a le arăta că se poate mai bine, am decis să candidez pentru funcția de PRIMAR al Municipiului Carei și de CONSILIER JUDEȚEAN, din partea Partidului Social Democrat.

De-a lungul anilor am avut ocazia să fiu CU și PENTRU oameni, să comunic cu cetățenii, constatând că aceștia nu își doresc numai o persoană politică, ci își doresc oameni care se pliază pe nevoile celor din jur. Oameni care să sprijine comunitatea, oameni care cunosc potențialul acestui județ, oameni care să îndeplinească promisiunile făcute înainte de alegerile electorale. Am avut ocazia să aflu problemele cu care se confruntă cetățenii și am încredere deplină că împreună vom reuși sa punem în aplicare toate planurile care vor readuce acest județ la viață, deoarece totul este posibil atunci când se dorește cu adevărat și se muncește în echipă.

De asemenea, sunt alături și îl susțin pe Roca Radu pentru Președinția Consiliului Județean și pe toți colegii care candidează din partea PSD.

Florin Mulcuțan la Consiliul Județean

Cunoscutul sportiv sătmărean, Florin Mulcuțan, este unul dintre candidații PSD la funcția de consilier județean.

Am hotărât, zilele trecute, să-mi depun candidatura ptr funcția de consilier la Consiliul Județean , din partea PSD Satu Mare. Este o nouă provocare ptr mine, un nou început și bineînțeles o oportunitate de a mai face câte ceva ptr semenii mei. Când spun asta, cei care mă cunoașteți cu adevărat, știți bine că nu sunt vorbe în vânt ci purul adevar❗ Este o mare onoare ptr mine să fac parte dintr-o echipă puternică, cu oameni deosebiți si extrem de capabili, buni profesioniști în domeniile în care activează fiecare dintre ei și totodată dedicați total în a oferi sprijin sau soluții acolo unde este nevoie.

Alaturi de colegii mei, il vom susține pe dr. Roca Radu in cursa ptr câștigarea președinției CJ SM, unde, sunt convins ca vom reuși să învingem❗ Nu am nici un interes personal, nu sunt ahtiat după funcții sau alte chestii ci, mă interesează doar acordarea de sprijin celor din jur, funcție de nevoi❗

Una dintre prioritățile mele (fiind om de sport) este aceea de a încerca, să-i “sensibilizez” mai mult pe cei cu putere de decizie ptr a accentua sprijinul acordat de CJ Satu Mare sportului sătmărean, cu mențiunea că mă voi implica să sprijin necondiționat toate ramurile sportive atât de echipă cât și cele individuale fără nici un fel de discriminări❗ Le mulțumesc pe această cale tuturor celor care mă susțin și îmi sunt alături necondiționat, promit să nu-i dezamăgesc❗

Cu Dumnezeu înainte❗”, este mesajul transmis de Florin Mulcutan.

Gheorghe Marincaș, reprezentantul oșenilor în Consiliul Județean

Reprezentantul oșenilor în Consiliul Județean Satu Mare este Gheorghe Marincaș, care și-a anunțat din nou candidatura.

”Dragi prieteni, Așa cum probabil știți, candidez pentru un nou mandat de consilier județean pe listele PSD. Un nou mandat în care mi-am propus să susțin în continuare în Consiliul Județean proiectele de dezvoltare ale orașului Negrești-Oaș și ale comunelor din Țara Oașului.

Am demonstrat în acești ani că împreună cu echipa Aureliei Fedorca din Negrești-Oaș, împreună cu colegii primari din Țara Oașului, am reușit să facem lucruri bune pentru zona noastră. Am făcut multe lucruri și mai sunt multe de făcut. Rămâne să continuăm ca și o echipă, să finalizăm marile proiecte începute și să demarăm altele noi.

Personal cred că cea mai mare provocare este ca, după ce finalizăm în acest an stațiunea Luna Șes, să găsim resurse pentru a o transforma în perla regiunii, o stațiune turistică pentru toate sezoanele care să reprezinte motorul economiei din Țara Oașului. Am fost printre puținii care au crezut în acest proiect încă de când a apărut ideea. A fost un drum lung, cu multe sincope, dar iată că ajungem la finalul lui. Zona Luna Șes a prins viață în ultimii ani și prin investițiile realizate de mediul privat, iar după ce vom deschide pârtia de schi, cu aportul vostru, al celor care deja doriți să investiți în afaceri mici și mari, avem toate premizele ca turismul să explodeze și toată zona să prospere.

Cât de repede vom realiza aceste lucruri depinde de noi toți, de cum vom reuși să fim o echipă la fel de închegată după votul din 27 septembrie.

Mă bazez în continuare pe sprijinul vostru și vă invit să vă bazați pe mine!

Împreună punem Țara Oașului în primul rând! ”, este mesajul lui Gheorghe Marincaș.