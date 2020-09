Planul de dezvoltare al orașului Satu Mare, elaborat de echipa Kereskenyi Gabor

Satu Mare trăiește cea mai intensă perioadă de dezvoltare, multe probleme s-au rezolvat printr-o bună administrare a municipiului, asigurată de echipa UDMR. Am pus orașul în mișcare: investițiile publice și private au adus un suflu nou, Satu Mare capătă o nouă înfăţişare de la o zi la alta. Am recuperat o mare parte din restanțele pe care orașul le avea, comparativ cu orașele învecinate: Satu Mare se dezvoltă și este din ce în ce mai atractiv.

Program de dezvoltare a orașului 2020-2024

Perioada 2016-2020 a fost un mandat de recuperare a timpului pierdut în perioada 2012-2016 și de creare a unor proiecte noi care să ducă la o dezvoltare a orașului. În următorii 4 ani ne propunem să creștem proiectele pe care le-am început, să le vedem în faza de construcție, astfel încât orașul să cunoască cu adevărat o dezvoltare spectaculoasă. Planul de dezvoltare al orașului se construiește pe trei piloni puternici:

I.Continuăm toate proiectele de până acum: reabilitarea străzilor, trotuarelor, a parcurilor și spațiilor publice. Proiectele europene au ajuns în faza de construcție și vor fi finalizate, continuăm dezvoltarea transportului public și a serviciilor către cetățeni. Ajungem în fiecare parte a orașului, dezvoltăm mai departe fiecare domeniu. În următorii 4 ani, la fiecare 100 de euro investiți în oraș 70 euro provin din fonduri europene.

-Al treilea pod este în construcție, termenul de finalizare este 2022. Am semnat contractul de finanțare, am făcut proiectul tehnic, am obținut toate avizele, iar acum am demarat și construcția podului, cu o firmă de prestigiu din Austria, care lucrează în ritm susținut.

-Proiectele din fonduri europene ajung în faza de construcție: redăm frumusețea Centrului Vechi, Centrului Nou, construim pasarela pietonală, reabilităm zonele degradate (lacul Cubic, malul Someșului, zona Ostrovului), construim piste de biciclete. Reabilităm clădiri de patrimoniu, modernizăm unități de învățământ. Aceste proiecte au fost inițiate în perioada 2016-2020, când a fost câștigată finanțarea europeană și au intrat deja în perioada de implementare.

-Reabilitare străzi, trotuare și spații publice: în următorii 4 ani, continuăm în același ritm: alocăm sume considerabile pentru modernizarea străzilor, trotuarelor, ajungem în fiecare parte a orașului. Printre zonele vizate: zona Dara-Diana, zona Odobescu, toate cartierele de locuințe, precum și toate zonele unde exisă străzi de pământ. Fiecare porțiune de trotuar va fi accesibilă persoanelor cu cărucioare, persoane cu dizabilități pietonii vor putea circula în siguranță.

-Parcări: Continuăm reabilitarea cvartalelor de parcări între blocuri, creăm condiții decente în cartiere. Construcția parcărilor etajate se află în fază de proiectare, acestea vor fi onstruite pe str. Decebal și str. Kogălniceanu.

-Iluminat public: Satu Mare trece pe tehnologia LED. Continuăm extinderea sistemului de iluminat, toate trecerile de pietoni vor fi iluminate astfel încât să asigure o siguranță deplină pietonilor. Continuăm modernizarea rețelei de apă și canalizare.

-Satu Mare devine un oraș sigur: extindem sistemul de supraveghere video din fonduri proprii și finanțare europeană.

-Continuăm dezvoltarea sistemului educațional: între 2020-2024 mergem mai departe, vom investi pentru a asigura cele mai bune condiții pentru educația tinerilor noștri.

-Piețe, producători sătmăreni: Am reabilitat Piața nr 1 și 2, oferind condiții decente producătorilor, numărul cumpărătorior este în creștere. Următorul obiectiv de investiții: piața de vechituri.

-Continuăm parteneriatul cu investitori și firme private: extindem parcul industrial, lansăm portalul ”Invest in Satu Mare” și relansăm scutirea de impozit a investitorilor.

-Orașul care are grijă de Tine: vom avea grijă în continuare de vârstnici și de toate categoriile vulnerabile, asta e direcția în care mergem în continuare.

-Continuăm susținerea sistemului de sănătate: achizițiile de echipamente medicale, dezvoltăm mai departe sistemul de cabinete stomatologice în școli.

II. PORNIM INVESTIȚII MARI, fără de care un oraș modern nu poate lipsi:

1. Sala Polivalentă: construim o sală polivalentă la nivel european, potrivită pentru evenimente sportive, concerte, expozitii, conferințe.

2. Bazin educativ de înot, semi-olimpic, pentru a facilita accesul copiilor la înot, precum și pentru a sprijini sportul de performanță

3.Zona Noroieni va deveni una de agrement, redăm orașului spațiile de relaxare de care au nevoie sătmărenii

PILONUL III: DEZVOLTĂM UN ORAȘ ÎN CARE TE SIMȚI BINE, în care merită să te întorci acasă. Implicăm comunitatea, tinerii, construim un oraș orientat către tineri, un oraș plin de viață, prietenos.

-Reabilitarea fațadelor: în perioada 2020-2024, vor fi demarate lucrările efective de reabilitare a clădirilor istorice.

-Dezvoltăm transportul public prin achiziția a 30 de autobuze nepoluante.

-Sătmarul verde: continuăm reabilitarea zonelor verzi, reamenajăm toate parcurile din municipiu cu elemente smart.

-Terenuri de joacă: construim locații noi și variate, pentru toate cerințele copiilor, tinerilor familiști.

-Satu Mare te așteaptă acasă: vom continua proiectul apreciat de tineri și de investitori.

-Îmbunătățim permanent serviciile publice pentru cetățeni, digitalizăm administrația și venim cu soluții digitale pentru a răspunde la nevoile sătmărenilor.

-Viață culturală bogată: în următoarea perioadă, înființăm teatrul de păpuși în limba română, înființăm un birou de promovare turistică, iar instituțiile de cultură vor oferi sătmărenilor programe diversificate: festivaluri, concerte pentru toate generațiile.

-Înființăm comisia de estetică urbană, format din experți în peisagistică și arhitectură, care va aviza proiecte.

-Din 2021 lansăm proiectul de bugetare participativă, amenajăm coworking office în incinta Centrului Tehnologic.

-Continuăm promovarea producătorilor, Produs Sătmărean va ajunge și în alte orașe.

-Construim parcuri pentru câini.

Pentru dezvoltarea și prosperitatea comunității noastre este nevoie să existe o stare de calm la nivelul societății, înțelegere între comunitățile etnice și confesionale. În mandatul care se încheie am urmărit să respect principiul ca fiecare sătmărean, indiferent de etnia sau confesiunea sa, să se simtă bine în orașul nostru. Aceasta va fi prioritatea noastră și în viitor. Satu mare, ține-o tot așa!