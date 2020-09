Rezultate și viziune pentru dezvoltarea Sătmarului: Parcări, trotuare, spații publice

Cum am preluat orașul în 2016?

În ultimii 30 de ani, reabilitarea trotuarelor a fost neglijată sistematic, de aceea a fost nevoie de un efort uriaș. Astfel, una dintre prioritățile mandatului a fost repararea trotuarelor.

Am reabilitat trotuarele în următoarele locații: Piața 25 Octombrie, Grădina Romei, Parcul Titulescu, Eroii Revoluției, Soarelui, 14 Mai, Bulevardul Transilvania, Careiului, Calea Traian, I.C. Brătianu, 1. Decembrie 1918., Eugen Lovinescu, Al. Ioan Cuza, Unirii sugárút, Ion Creangă, Arad, Eroii Revoluției, Argeșului, Ilarie Chendi, Aviatorilor, Drăganilor, Nicolae Iorga, Toamnei, Mică, Fraternităţii, Egalităţii, Ion Ghica, Grigore Ureche, N. Titulescu, Gabriel Georgescu, Sighişoara, Gavril Lazăr de Purcărete, Dsida Jenő, Rândunelelor, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Lunca Sighet, B.P. Haşdeu, Ana Ipătescu, Bujorului, Nicolae Golescu, Tineretului, 9 Mai 1877, Anghel Saligny, Ilarie Chendi, G. Bacovia, Argeşului, Anton Pann, Luceafărului, Ion Neculce, Parcului, Almaşului, Ioan Slavici, Wolfenbüttel, Marsilia, Ceahlăului, Paris, George Coşbuc, Turturelelor, Iancu Jianu, 1 iunie, pasajul Ștefan Ruha, Diana, Ferăstrău, Digului, Mărăști, Depozitelor, Mureşului, Jiului, Târnavei, Oituz, Sadoveanu, Milcov, Iuliu Coroianu, Brânduşa, Făgăraşului, Muşeţel, Iasomiei, piața Rodului, Zenit, Proiectantului, Jubileului, Braşov, Vulturului, Fântânele, Cerbului, Postăvaru, parcarea Tei.

Am reabilitat spațiile publice. Am construit parcări noi!

În ultimii 4 ani au fost înmatriculate peste zece mii de automobile în municipiu. La fel ca în celelalte localități, dezvoltarea infrastructurii rutiere este prioritatea majoră pentru conducerea orașului. Ce am îmbunătățit:

• Am investit în construcția și amenajarea parcărilor. În decursul celor trei ani și jumătate, am amenajat peste 3500 locuri de parcare în oraș. Numai în 2019 am construit 6 cvartale de parcări în cartiere, rezultând 852 de locuri de parcare. În 2020 construim 11 cvartale de parcări noi, am alocat un buget de 10 milioane lei.

• Am început ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar. În 2019, am ridicat 751 de mașini din locurile interzise, aceasta fiind o altă măsură care trebuia aplicată de fosta conducere a orașului.

• Am modernizat piețele și am creat condiții decente pentru producători și cumpărători. S-a reabilitat Piața Mică și Piața Mare.

• Prin investițiile continue ale Administrației Domeniului Public, reabilităm și dotăm terenurile de joacă, am amenajat cimitirul pe pe strada Amațiului și Cimitirul Eroilor.

• Platoul de evenimente de pe pasajul Corneliu Coposu a fost reabilitat în vara anului 2017. A fost înlocuit așa-zisul lemn Tekk cu un material compozit outdoor, devenind astfel un loc preferat de tinerele familii pentru diferite activități, valoarea investiției fiind de 425.000 lei.

În perioada 2020-2024:

Continuăm toate proiectele de până acum: reabilitarea străzilor, trotuarelor, a parcurilor și spațiilor publice. Proiectele europene au ajuns în faza de construcție și vor fi finalizate, continuăm dezvoltarea transportului public și a serviciilor către cetățeni. Ajungem în fiecare parte a orașului, dezvoltăm mai departe fiecare domeniu.

Reabilitare străzi, trotuare și spații publice: În următorii 4 ani, continuăm în același ritm: alocăm sume considerabile pentru modernizarea străzilor, trotuarelor, ajungem în fiecare parte a orașului. Printre zonele vizate: zona Dara-Diana, zona Odobescu, toate cartierele de locuințe, precum și toate zonele unde există străzi de pământ.

Vom continua proiectul nostru de a reabilita toate trotuarele în celelalte zone a orașului: finalizăm Micro 15, Micro 17, Carpati I-II, Centrul Nou și curțile interioare ale blocurilor. Fiecare porțiune de trotuar va fi accesibilă persoanelor cu cărucioare, persoane cu dizabilități, pietonii vor putea circula în siguranță.

Vom continua.

