ȘCOLILE DIN MUNICIPIU SUNT PREGĂTITE PENTRU ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR!

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor a verificat condițiile pe care unitățile de învățământ din municipiu le-au asigurat pentru preșcolarii și elevii sătmăreni, în actualele condiții ale pandemiei de coronavirus.

Primăria Municipiului Satu Mare a asigurat toate resursele financiare necesare pentru ca școlile să își poată asigura stocuri de materiale pentru curățarea și dezinfecția spațiilor, precum și pentru achiziționarea de lămpi biocide.

,,În aceste zile, am verificat personal unitățile de învățământ, grădinițele și școlile din oraș, pentru a mă asigura că respectă condițiile pentru începerea noului an școlar. Vreau să vă asigur pe toți că Primăria Municipiului Satu Mare a depus toate eforturile pentru a preveni răspândirea virusului. S-au igienizat toate sălile de clasă, iar anul școlar poate începe în siguranță. Am rugămintea ca Dumneavoastră, cadre didactice, elevi și părinți, să respectați toate prevederile și recomandările autorităților abilitate și să urmăriți cu strictețe respectarea reglementărilor de sănătate publică!”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.

Pe de altă parte, Primăria a asigurat școlilor tot sprijinul pentru ca acestea să beneficieze de spații suplimentare, astfel încât orele de curs să se desfășoare cu respectarea regulilor de distanțare. Astfel, pentru acele școli care au solicitat acest lucru s-au pus la dispoziție resurse financiare pentru achiziția containelor modulare unde vor fi amenajate săli suplimentare de clasă.

Pentru a asigura buna desfășurarea a procesului educațional în sistem online de predare-învățare, Primăria a achiziționat 661 de tablete pentru elevii care au dificultăți financiare și va asigura buna implemntare a platformelor online, astfel încât acestea să vină și în sprijinul elevilor, cât și a cadrelor didactice.

,, Am păstrat un dialog permanent atât cu directorii, cât și cu reprezentații Inspectoratului Școlar Județean. Doresc să le mulțumesc pentru colaborarea de care au dat dovadă în această perioada grea prin care am trecut, încercând să ne mobilizăm cu toți pentru ca anul școlar să înceapă în cele mai bune condiții! Vom continua să păstrăm un dialog permanet și ne vom implica să îi sprijinim!” a subliniat primarul Kereskényi Gábor.

Primăria Municipiului Satu Mare și Consiliul Local au alocat în acest an 10 milione de lei din bugetul local pentru lucrările de modernizare și investiții, precum și pentru realizarea lucrărilor de reparații la unitățile școlare din municipiu.