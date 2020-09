De ce votăm Coica? Staful său de campanie prezintă patru motive foarte serioase pentru care sătmărenii ar trebui să-l voteze pe candidatul PSD la Primăria municipiului Satu Mare, Dorel Coica:

1. Pentru că ne-am saturat de machete.

2. Pentru ca avem un primar care s-a ascuns 4 ani in spatele unor investitii private.

3. Pentru ca Kereskenyi nu a respectat nici macar o promisiune din cele 10 facute in 2016.

4. Pentru ca Kereskenyi nu da dovada de barbatie si refuza in continuare o dezbatere in doi.