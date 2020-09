Dorel Coica :”Sportul aduce o gamă variată de beneficii “

“Toată lumea știe că sportul aduce o gamă variată de beneficii organismului uman, astfel încât se recomandă să facem mișcare zilnic, indiferent de vârsta pe care o avem. Pe timpul mandatului meu am susținut cu toate puterile centrele de copii și juniori. Am reușit să facem și două terenuri moderne de minifotbal în oraș, dar am înțeles de la cetățeni că acestea sunt lăsate in paragină de actuala administrație. Celor care încă mai întreabă “ȘI COICA CE A FĂCUT?” eu le spun doar atât: unii nu sunt în stare nici măcar să întrețină ce s-a făcut în perioada 2012-2016!” a declarat candidatul PSD Satu Mare la postul de primar,Dorel Coica într-un material pe Facebook.