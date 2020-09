FOTOGALERIE. Oamenii din Vetiș și Doba extrem de bucuroși de prezența candidaților PSD

Radu Roca, candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Satu Mare candidații PSD la Consiliul Județean pentru postul de consilieri, Ionut Oneț, Cătălin Filip, candidații din Vetiș și Doba, împreună cu echipa de campanie, s-au întâlnit și au stat de vorbă ieri, Vineri 18.09.2020, cu locuitorii comunelor Vetiș și Doba.

Aceștia i-au primit cu căldură, prietenie dar și cu bucurie deoarece spun cetățenii că cei din PSD sunt singurii care s-au apropiat cu adevărat de ei și au reușit să le asculte problemele și să încerce împreună să găsească soluții.

“Azi ne-am întâlnit cu locuitorii comunelor Doba și Vetiș. Împreună cu candidații noștri din zonă am ascultat problemele oamenilor și totodată le-am prezentat soluțiile echipei PSD pentru comunele lor.

O situație revoltătoare am descoperit in satul Decebal, acolo unde in anul 2020 oamenii nu au apa, drumuri asfaltate și nici măcar drumuri decente agricole pe care oamenii sa poată sa circule in siguranța cu utilajele atunci când ies la câmp. Este inadmisibil așa ceva și lucrurile trebuie sa se schimbe in următorii patru ani!

#echipapsd #alaturideoameni”, a declarat pentru Gazeta de Nord Vest, Radu Roca.