IOANA BRAN: “Școala începe într-un mod în care nu aș fi crezut că e posibil”

Deputatul PSD de Satu Mare, Ioana Bran, este de părere că, în acest an, școala începe într-un mod pe care nu l-ar fi putut crede. Însă le-a transmis un gând bun atât cadrelor didactice și elevilor, cât și părinților.

”Școala începe într-un mod în care nu aș fi crezut că e posibil, pentru că, iată, pandemia a dat totul peste cap și a impus reguli stricte. Nu toți elevii vor simți bucuria revederii colegilor, nu toți părinții sunt deciși să își lase copiii la școală… E o perioadă atât de complicată, iar emoția primei zile de an școlar e triplată de îngrijorare, de stres sau lipsuri.

Cred că mulți părinți au inima strânsă. Vreau să le transmit un gând bun, încredere și speranță!

Încerc să fiu optimistă și să am încredere că totul va fi bine! Deși sunt atât de multe necunoscute, stângăcii și probleme nerezolvate de guvernanți, după atâtea luni de la declanșarea pandemiei!

Dar chiar și în aceste condiții, educația trebuie să continue. Le doresc elevilor un an cu note bune și mult succes! Profesorilor, educatorilor și învățătorilor le doresc, de asemenea, succes! Și tuturor, sănătate!”, a fost mesajul transmis de Ioana Bran la început de an școlar.