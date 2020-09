Iosif Doboș, primarul potrivit pentru comuna Pișcolt

Dragi consăteni!

De mai bine de 12 ani am asigurat pentru copiii nostri conditii sa invete cum in putine comune din judet s-au asigurat. Le-am construit o scoala noua si moderna, dar din pacate in ultimii 12 ani nu s-a mai batut un cui in aceasta scoala. Ei sunt viitorul nostru si al acestei comune. Haideti ca impreuna sa recladim si sa le asiguram in continuare conditii optime pentru a se realiza in viitor.

Asa cum a fost neglijata sala, care cu mare eforturi a fost construita pentru ei, asa s-a neglijat si sistemul educational din comuna. Daca veti face echipa cu mine si o sa-mi acordati increderea dumneavoastra, va promit ca sistemul de educatie din comuna Piscolt va fi unul dintre cele mai performante din judetul Satu Mare. Avem copii frumosi si destepti, numai de noi depinde daca le vom asigura conditiile necesare pentru a deveni oamenii care sa ne faureasca un viitor decent. Ei sunt speranta noastra in mai bine si pentru ei merita sa facem orice efort. Domnul sa le binecuvanteze viitorul, dar sa nu uitam „Domnul ne da, dar nu ne pune in straita”. Avem si noi o misiune de care trebuie sa ne achitam. Impreuna vom face din ei, asigurandu-le conditiile necesare, oameni in adevaratul sens al cuvantului de care vom fi mandri in viitor.

Cu respect, Doboş Iosif