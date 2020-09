Lansarea candidaților Alianței USR-PLUS din jud. Satu Mare s-a făcut în prezența copreședinților Dan Barna și Dacian Cioloș

Condițiile impuse de pandemie au dat frâu liber imaginației celor din Alianța USR – PLUS și au ales un spațiu de prezentare nu tocmai agreabil.

Curtea interioară a sediului Alianței USR – PLUS expune o priveliște dezolantă ceea ce, ne-a spus ulterior Dacian Cioloș într-un interviu exclusiv pentru GN-V, a fost intenționat ales, atrăgând astfel atenția atât alegătorilor cărora le-a arătat mediul în care cei mai mulți dintre ei trăiesc, cât și candidaților cărora le-a indicat una din căile de ridicare a bunăstării cetățenilor.

În prezența a foarte multor candidați la funcții de primar sau consilieri locali de pe teritoriul județului nostru au luat cuvântul, în ordine, Mihaela Magdalena Humă – candidat de primar la Carei, Dan Barna, Dacian Cioloș, Mircea Ciocan Maior – candidat de președinte al Consiliului Județean și Radu Panait – candidat la funcția de primar al Municipiului Satu Mare.



Fiecare dintre ei a menționat patru cuvinte, patru țeluri de atins, patru termeni care, probabil, le definesc mesajul politic: digitalizare, sănătate, educație (include învățământul) și transparența.

Din mesajul lui Dan Barna, cum s-a văzut în mai multe rânduri, s-a desprins dorința lui de a colabora, de a conduce, în special cu/pe tineri. De mai multe ori am vrut să-i pun întrebarea: credeți că vârsta este un criteriu de înțelepciune? În sfârșit am avut ocazia. Răspunsul îl puteți vedea pe materialul video atașat acestui material pe site-ul www.gazetanord-vest.ro, dar ceea ce am înțeles eu veți putea ști doar citind aceste rânduri.

Faptul că un IT-ist de 28 de ani poate fi (categoric la modul general este) mai bun în meseria sa decât unul de 50-60 de ani nu este un un adevăr care poate fi generalizat la toate celelalte meserii. Gândiți-vă doar la un agronom sau la un doctor. Rare sunt cazurile în care la vârsta de 28-30 de ani poți fi mai stăpân pe meseria ta decât la o vârstă mai înaintată. Lăsând cazurile particulare extreme (IT-ist sau doctor) la o parte am putea spune că a pedala pe o cauză numită „vârsta” nu e sănătos. Faptul că în politică se simte nevoia imperioasă a unui suflu proaspăt (nu neaparat imberb), a unei mentalități adaptate la mileniul trei, nu înseamnă să renunți la „bătrânii satului”, ci doar la corupți, coruptibili și tot ce atrage după sine noțiunea de corupție.

Trecutul lui Barna dovedește că este ușor să treci dintr-o barcă în alta. Că el într-un final s-a abținut dovedește puterea sa de analiză a unei situații și de a îndrepta din mers neglijența. Păcat că nu recunoaște acest lucru. Cred că ar fi un punct de plecare, de strângere a noi adepți în jurul partidului. Sinceritatea ar trebui să fie al cincilea cuvânt/țel/termen despre care vă vorbeam la începutul acestui articol. Factorul Cioloș a fost o adevărată lovitură pozitivă pentru el, avea nevoie de echilibrul acestuia, de „bătrânețea” acestuia, de mintea lui deschisă către binele celor din jur.