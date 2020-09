MOBILIZARE!!! ÎMPREUNĂ PENTRU David Mare, ÎMPREUNĂ PENTRU VIAȚĂ!!!

David are nevoie de ajutorul nostru şi de implicarea noastră în lupta lui cu cancerul, Sarcom Ewing, ce s-a instalat pe osul lung al mâinii stangi. El a început curele de chimioterapie in Aprilie 2020 in Cluj, imediat ce s-a descoperit aceasta afectiune, a fost operat la finele lunii August 2020 in Italia si i s-a facut transplant de grefa de os. Costurile transplantului, care au fost suportate de familie, au ajuns la 26 000 EUR”, arată apelul lansat pe paginile de socializare.