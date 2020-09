Programul pentru Negrești, prezentat de candidații PSD

Candidații PSD la alegerile locale pentru orașul Negrești-Oaș, în frunte cu candidatul PSD la Primăria orașului, Aurelia Fedorca, au prezentat sâmbătă, într-un cadru festiv, Programul pentru Negrești, un fel de program de guvernare pentru dezvoltarea capitalei Țării Oașului.La eveniment a participat şi Radu Roca, candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean, Lenuţa Cornea şi Gheorghe Marincaş, candidaţii PSD la funcţia de consilier judeţean, fostul preşedinte al PSD, Mircea Govor, precum şi candidatul independent la Primăria Bixad, Gheorghe Cârciu.

”Am trăit ieri momente emoționante în cadrul evenimentului de prezentare a programului pentru Negrești-Oaș și a echipei de consilieri locali pe care o propun, garanția că vom continua împreună proiectele începute și vom începe altele noi. Nu credeam că pot fi mai emoționată decât în urmă cu 8 sau 4 ani, dar recunosc: am avut emoții mari. Am avut emoții gândindu-mă la fiecare negreștean care mi-a transmis mesaje de susținere și încurajare, de acasă sau din străinătate.

Vă mulțumesc tuturor!

Îmi cer scuze de la toți cei care ați fi dorit să participați la eveniment, dar condițiile speciale impuse de pandemie ne-au impus limite. Vreau să știți că am fost cu gândul la fiecare dintre voi și vă mulțumesc pentru înțelegere!

Am spus și ieri: îmi doresc pentru cei născuți în Negrești-Oaș și pentru cei care aleg să vină aici ca orașul să le devină acasă, nu doar un loc din care să vrea să fugă sau în care să vrea să vină doar în concedii pentru a-și vizita familia. Susținerea voastră mă onorează, dar mă responsabilizează și mai mult să facem ca Negrești-Oaș să devină orașul în care să trăiești, nu doar să locuiești!

Vă aștept în 27 septembrie la vot, să sărbătorim împreună Ziua Victoriei pentru Negrești-Oaș, de asemenea, făcând parte din echipa lui Radu Roca, vă îndemn ca în 27 septembrie să votaţi Radu Roca pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, precum şi echipa PSD la Consiliul Judeţean a declarat, după acest moment, candidatul PSD la Primăria Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca.

“Sunt extrem de onorat să mă aflu azi în fața dumneavoastră la un eveniment atât de frumos cum este acesta.Mă bucur totodată să stau în fața dumneavoastră alături de o echipă PSD mai unită și mai determinata ca niciodată sa câștige alegerile locale din 27 septembrie. O cunosc pe colega mea Aurelia Fedorca de foarte mulți ani și am urmărit-o implementând nenumărate proiecte pentru a creste exponențial calitatea vieții in oraș și nu cred ca exagerez când spun ca Aurelia a reușit sa facă in doua mandate de primar cât au făcut alții in zece. Sunt absolut sigur ca acest lucru se va vedea fără drept de apel la rezultatul votului. Știu însă ca pe lângă proiectele finalizate mai are câteva in derulare și câteva in faza de proiect la care va avea nevoie și de sprijinul Consiliului Județean Satu Mare.Va asigur ca atât eu cât și echipa de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat, la fel ca și in mandatele trecute, vor spune DA ori de câte ori Aurelia, echipa ei și Negrestiul va avea nevoie de sprijinul nostru. Mult succes tuturor candidaților noștri!Va mulțumesc”, a declarat Radu Roca, candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean.