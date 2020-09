Sorin Petric, despre muzică şi familie

Privind puţin în trecut, ce îţi aminteşti din copilăria ta?

Îmi aduc aminte că iubeam enorm să cânt, mă interesa tot ceea ce ținea şi era despre muzică. În același timp, iubeam enorm să joc fotbal, să merg în curtea şcolii, să alerg, şi să am tot felul de activităţi cu aceia care îmi erau prieteni. Am avut o copilărie super simplă, plină de activităţi specifice unul copil.

Ai fost un copil ascultător?

Da! Pot să zic că ai mei nu au prea avut probleme de acest gen cu mine. Nu făceam lucruri grave sau mai ştiu eu ce, dar în schimb eram hiper activ. Am fost conștient că ai mei nu îmi doresc răul, ci doar binele şi am înțeles de la o vârstă fragedă acest lucru.

Acum eşti tată, cum ai descrie acest sentiment?

Da, aşa este! Sunt un tată super fericit! Am o fetiţă de trei ani şi jumate, urmează să fim părinţi pentru a doua oară, soţia mea este însărcinată, vom avea un băieţel.

Îmi doream de mult timp să simt acest sentiment…de a fi părinte. De la vârsta de 20 de ani, mă gândeam şi visam la asta…dar nu credeam că va fi atât de frumos şi liniştitor, mai ales că, acum, fiica mea începe să crească, să socializeze tot mai mult, şi parcă în fiecare zi ne arată tot mai mult, cât de mult ne iubeşte, atât pe mine, pe soţia mea, cât şi pe bunicii ei. Este un copil minunat, îi mulţumim lui Dumnezeu!

Cum simţi perioada pandemiei?

În afară de faptul că tot ceea ce a însemnat afacere pentru mine şi familia mea a fost blocat, am văzut partea frumoasă a lucrurilor.

Am stat mai mult împreună cu toţii, mai ales părinţii mei, care au fost tot pe drumuri în ultimii 10-15 ani.

Tata nu se lasă, dar mama avea nevoie cu siguranţă de o pauză de odihnă.

În rest, eu, personal, nu am fost prea afectat. La TV nu mă prea uit, deci a fost mai greu să ajungă informaţia la mine.

Ţi-ai împlinit un vis, ai propriul studio, ai pus pasiune în tot ce este acolo…

Da, totul a fost făcut cu pasiune şi dragoste pentru muzică. A durat nişte ani până am finalizat, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reuşit să termin în acest an proiectul. În fiecare dimineaţă când mă trezesc şi vin aici să îmi savurez cafeaua şi să îmi citesc e-mail-urile, este un sentiment unic!

Mai compui?

Da, compun! În ultimii ani, am compus mai mult linii melodice şi, în general, tot ce ţine de fundal muzical. Am mai scris mici notiţe, pe care le am acolo pentru momentele în care sunt inspirat.

Mai adaug, mai şterg, azi vine ideea, mâine nu…şi tot aşa, dar da, mai compun.

Când crezi că se vor relua petrecerile şi dacă crezi că vor mai fi nunţi în viitorul apropiat, cu sute de invitaţi?

În acest an, nu cred că se vor mai organiza evenimente mari, cel mai probabil doar evenimente mici, până în 50 de persoane. Am încredere că, începând cu anul viitor, totul va reveni la normal.

Care îţi este cea mai dragă melodie?

Cel mai drag cântec îmi este cântecul pe care l-am lansat împreună cu videoclip în acest an ,,Mama”.

Am simţit cea mai adâncă emoţie în momentul când am lucrat la finalizarea acestui cântec. Cel mai probabil, va rămâne cântecul meu preferat.

Care este părerea ta despre ce se întâmplă acum în industria muzicală românească?

Sunt bucuros şi în acelaşi timp şi dezamagit…

Sunt bucuros pentru că avem oameni care ştiu meserie la butoane, aici mă refer la ingineri de sunet şi orchestratori, care fac producţie muzicală, la capitolul acesta chiar stăm bine, spre foarte bine. România nu a rămas în urmă cu sound-ul, ba chiar se poate bate cu cei de afară fără probleme, avem oameni capabili. Tristeţea mea este că nu mai avem valori, nu mai avem vocile de altă dată, şi din păcate nici nu le vom avea prea curând. Marketing-ul şi online-ul nu are nevoie de aşa ceva, pentru că, în ziua de azi, nu se mai vinde calitatea şi frumosul…dar am încredere că, mai devreme sau mai târziu, lucrurile vor fi aşa cum trebuie.

