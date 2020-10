Cât de absurd e să nu crezi în Dumnezeu!

Nu cred că mai există, în condițiile de azi, om care să fie ateu convins! Coronavirusul acesta nu ocolește pe nimeni, fie el cine va fi, că atunci când are o problemă ce implică piedici, mai ales sănătatea, se gândește imediat la Dumnezeu și spune cea mai scurtă rugăciune: “Doamne ajută!”. De aceea, cred că nu se mai poate utiliza termenul de “ateu”!

Sunt, între noi, persoane care “L-au întâlnit” pe Dumnezeu, alții “L-au văzut” ca o lumină din cer, ca un fulger ce l-a învăluit și l-a auzit îndemnându-l (așa cum se spune în Noul Testament despre Saul). Sunt oameni crescuți în spirit marxist, care au devenit copleșiți de faptele văzute și n-a fost necesar să fie convertiți la creștinism. Pentru foarte mulți oameni nu este greu să creadă în Dumnezeu. Eu am învățat de la mama, care era o comunistă, dar a văzut clar dovezile existenței lui Dumnezeu. Pe mine m-a ajutat de atâtea ori în viață. O știe tot județul și o țară (fiind caz aproape unic) cu fetița mea, făcând “să se nască a doua oară doar Dumnezeu și medicina din Paris! Le mulțumesc!”. Am răsfoit “Din pământ spre cer” în care cosmonautul american Frank Borman explică faptul că nu L-a văzut pe Dumnezeu, dar s-a întâlnit cu dovezile existenței Sale. Mi-a plăcut mereu poetul nostru V. Militaru, care n-a zburat în Cosmos, dar a scris: “Dacă electricitatea niciodată nu se vede, E vreo minte luminată în puterea-i a nu crede? O, necredincioși, cu soarta cea mai vitregă și tristă Dumnezeu e tot asemeni, nu-L vedeți, însă există”. E imposibil să nu ne întrebăm cine a făcut Soarele și reacția din el? Cine a făcut galaxiile și le-a coordonat mișcarea? Și câte urme ce se văd cu ochiul liber există la fiecare pas! Dumnezeu a făcut lumea din nimic și de aceea a fost numită “Particula lui Dumnezeu”. Ar fi bine dacă descoperirile ar fi folosite numai spre binele omului, dar avem și arme nucleare, dușmane omenirii!

Oamenii au descoperit, nu au creat. De exemplu, Arhimede a descoperit Legea plutirii corpurilor, Newton, ajutat de căderea unui măr din pom, a înțeles existența Legii atracției universale sau marele Einstein – laureat Nobel 1921 spunea : “Oricine este implicat în cercetarea științifică nu poate decât să se convingă că un Spirit se arată în ceea ce noi numim legile naturii”. Sau Petre Țuțea spunea: “Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal, rațional și vorbitor, care vine de Nicăieri și merge spre Nicăieri”.

Am în fața mea “Dicționarul Savanții Lumii Cred în Dumnezeu”, ce cuprinde o sumedenie de savanți. Îmi dau seama cât au lucrat la el soții Liviu și Laura Petrina, arătându-ne concret că Știința și Credința au mers și merg mână-n mână. Prin această carte au pus în lumină credința creștină a celor mai mari savanți. Găsim în acest imens dicționar numeroase mărturii ale oamenilor de știință, ale celor mai înțelepți și mai exigenți dintre muritori. Atunci, am dreptul să mă întreb dacă aceste mărturii mi-au dat temei sporit în credința mea în Dumnezeu? Da! Sigur că da! În multe situații Dumnezeu m-a ajutat, mi-a ajutat familia, așa cum spuneam, pe Nausica, pe Lia și pe mine (cu câțiva ani în urmă). Când am citit despre marii chirurgi, care înainte de a intra la operație, se retrag și se roagă lui Dumnezeu, să-i ajute pentru salvarea pacientului, n-am crezut, dar am văzut la “Polisano” din Sibiu pe cel care m-a operat, schimbându-mi “piese” ale inimii. Este un miracol și-l simte doar cel care “a trăit” astfel de evenimente, poate unice în viață!

Am scris aceste rânduri pentru a ne uni în aceste momente grele de epidemie, să-L rugăm pe Dumnezeu ca, după încercare, să ne ajute să trecem cu bine peste pericol, promițându-i că vom fi mai buni, mai apropiați de El și… foarte credincioși!

Teodor Curpaş