Două zile de workshop gratuit pentru femei

Traversăm astăzi una dintre cele mai dificile perioade, iar pentru multe femei casa a devenit locul cel mai puțin sigur. Pentru multe femei, casa inseamna loc de abuz, locul unde sunt expuse la violență domestică și abuzuri. Pandemia a amplificat cazurile de violență împotriva femeilor și a intensificat violențele verbale, psihice, fizice și sexuale. Cifrele comunicate de autorități confirmă această realitate tristă.

În acest context, Asociația Be Active Satu Mare și Școala de dans Passion4Salsa organizează un amplu eveniment de informare și sensibilizare dedicat femeilor din comunitatea sătmăreană: „Combaterea abuzului și conștientizarea puterii interioare a femeilor”.

Evenimentul se desfasoara timp de două zile, sâmbătă (24 octombrie) și duminică (25 octombrie), începând cu ora 13.00, la etajul III al Centrului Comercial Satu Mare Shopping Plaza ( strada Nicolae Golescu, nr 43).

DOUĂ ZILE DE WORKSHOP-URI

Participarea la workshop-uri este GRATUITĂ, iar cadrul se propune a fi unul intim în care participantele sunt invitate să se simtă libere pentru a împărtăși din experiențele lor. Locurile la workshop-uri sunt limitate!

Cele 25 de locuri se vor ocupa în ordinea înscrierilor. Pentru participarea la workshop, doamnele și domnișoarele sunt rugate să completeze formularul disponibil la următorul link: https://forms.gle/ZRqMFSyE8dKVivVX7

Proiectul este susținut financiar de Primăria și Consiliul Local Satu Mare prin Centrul Cultural ,, G.M Zamfirescu”. Partenerii proiectului sunt GRupul de suport pentru femei ABuzate-GRAB, Primagym Satu Mare, Little Tyke Satu Mare, For Your Craft Satu Mare, Alcazar Foto Studio.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail: office.passion4salsa@gmail.com sau la numărul de telefon: 0744299975. Persoana de contact pentru detalii suplimentare este Monica Varga- coordonator proiect, președinte Asociația Be Active Satu Mare. Link-ul evenimentului:

Alăturați-vă evenimentului pentru a transmite alături de noi mesajul: TOLERANȚĂ ZERO față de orice act de violență împotriva fetelor și femeilor. Încurajați și alte persoane să ni se alăture.