Ochi priviți care cer milă!

Ai privit cândva, din întâmplare, în ochii unui câine fără stăpân, alungat de la o poartă la alta, lovit de bocancii unor oameni fără sentimente firești? Când te uiți atent în ochii lui, îți transmite un sentiment de milă, iar ochii lui, mereu plini cu lacrimi, sclipesc și, parcă îți cere milă, ocrotire! De multe ori câinele și calul devin cei mai apropiați prieteni ai omului. Ca și la bătrâni, ochii sunt plini de tristețe, o tristețe în care s-au coborât toți anii lor. Privesc bătrânii oriunde-ar fi ei, în magazine, la biserică, pe stradă, în parcuri, în spitale. Toți sunt speriați de singurătate, de neliniște și, acum, în pandemie, de opreliști de tot felul, parcă ar fi niște infractori condamnați la domiciliu. Ei, bătrânii, s-au obișnuit cu masca, cu distanța, cu lipsa zâmbetelor, a mimicii și gesturilor de apropiere. Mai scapă câte un zâmbet nepoților așteptați să iasă de la școală. Când urcă în autobuz, dispare și acesta odată cu apariția măștii pe figura lor. Nu-i mai deosebești nici vocea de sub mască! Lacrimile bătrânilor nu pot spăla geamurile murdare ale mijloacelor de trasnsport în comun. Nu s-au gândit ei că ajungem la o astfel de situație în care trăim azi! Acum, în momente grele, se lasă peste noi tăcerea, o tăcere care nu are niciodată ceva de spus, dar care, provoacă o serie de amintiri din anii de viață trăiți. La ultima stație coboară bătrânul, cu tristețe cu tot, cu ochii înlăcrimați, mereu umezi, de parcă mereu ar sta în ploaie! Tristețea urcă și coboară cu călătorii însoțindu-i ca un prieten bun. Privindu-i de dincolo de geam, văzându-i cum vin și cum pleacă, parcă-i vedem cum li se face frică să nu îmbătrânească. Și mai vorbim de privirea din ochii câinelui, care își lasă o trăire aparte în suflet! De câte ori văd pe șosele câini striviți sub roțile mașinilor, îmi dau seama că mulți semeni de-ai noștri și-au pierdut tot ce-i omenesc în ei păstrându-și doar neumanul, care își face tot mai mult loc în puținul sentiment uman ce l-au avut, dacă l-au avut! Trece cu roata peste un câine fără să clipească și… mai mult, nu trăiește un regret, trage din țigară și apasă pe acelerație! Mie nu mi-a plăcut să stau de vorbă cu oamenii beți și cu cei care nu iubesc animalele. M-am oprit, venind de la Universitatea din Ujgorod și văzând un țăran cum lovește calul cu pumnii, i-am spus în rusă: De ce dai în el? Pentru că-i mai deștept ca tine? Ești un prost ( în rusă “durak”). S-a oprit, a meditat și și-a mângâiat calul de la căruță, ca semn că și-a cerut iertare!

Câte lucruri am întâlnit în viața mea, adevărate lecții educative, adevărate teme pentru orele de dirigenție, pe care mulți dascăli le ocolesc. E adevărat că în facultate nu i-a învățat nimeni să fie diriginte, dar asta trebuie s-o înveți zi de zi spre binele tău și al elevilor încredințați ție să le fii al doilea părinte! Am mai spus-o: Cine nu iubește copilul, n-are ce căuta în școală. Acolo nu trebuie să fii savant, ci dascăl și educator. Acum, cu învățatul la distanță, poți citi manualul şi să-ți dai singur diplomă. Cum, oare, un învățător la clasa I învață pe copil, la telefon, să scrie? I-aș acorda premiul Nobel.

Vrând-nevrând ne lovim de privirea bătrânilor, o altfel de privire, venită din niște ochi obosiți, mereu în lacrimi, niște ochi ce emană dragoste, siguranță, optimism pentru cei din jur. Sunt ochii de care generațiile își vor aduce aminte cu dragoste și recunoștință!

Ochii despre care vorbeam au fost martorii celui care toată viața a agonisit avere pe lângă casa părintească și pe care urmașul o irosește rapid.

Doamne, câte cazuri cunoaștem și ce jale pentru bătrâni, care nu mai au ochi umezi, ci uscați, secați de jale și de anii irosiți în munca și truda lor de o viață!

Am amintit de ochii ce impun la un câine milă și ajutor, dar și de cei ai bătrânului însingurat care te obligă să-l analizezi cu multă sensibilitate! El nu cere ajutor, ci doar respect și considerațiune meritată! Scriind aceste rânduri mă gândesc la atitudinea fiecăruia atunci când analizează cele două aspecte prezentate sumar în prezentul material. Citindu-l atent… îți dă de gândit!

Teodor Curpaş