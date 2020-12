Doar pandemia o fi de vină? Mii de voturi pierdute de partidele sătmărene de la locale la parlamentare!

Fotbalul se joacă pe goluri, iar politica pe voturi. Este vorba folosită cel mai des de candidați în timpul campaniei și care conține clar un mare adevăr…Degeaba joci spectaculos, ai și ocazii, iar echipa are și un buget spectaculos dacă la final adversarul are un gol în plus pe tabelă…La fel e și-n politică , valoarea îți e dată la final de câți alegători ai reușit să convingi să îți dea votul.

În acest an am avut două runde de alegeri… localele din septembrie și parlamentarele de duminică. Ce-au avut ele în comun? Pandemia și teama alegătorilor de acest nenorocit de Covid-19.

La nivel de Satu Mare, actorii au fost aceiași…UDMR, PNL, PSD, USR-PLUS, PMP, PRO ROMÂNIA, AUR, da chiar și nebăgatul în seamă…AUR. Și clasamentele finale seamănă între ele, cele de la locale și parlamentare. Marea dilemă e însă unde au dispărut voturile de la locale la parlamentare. De ce n-a mai reușit nici UDMR-ul , nici PNL-ul și nici chiar PSD-ul să își convingă simpatizanții să vină la urne? Toată lumea ar fi tentată să dea vina pe coronavirus. Parțial corect însă…Căci virusul a fost și la locale, iar pericolul exista și în septembrie la fel ca și în decembrie. În plus, dacă e să fim cârcotași, sătmărenilor le-o fi fost teamă de vot, dar seara la luminițe au umplut parcul central la Târgul de Crăciun.

Cine și cât a pierdut

Ne uităm peste rezultatele de la locale… şi alegem voturile obținute de candidații la șefia Consiliului Județean. Ei bine, UDMR-ul prin Pataki Csaba a avut 52639 voturi. Acum la parlamentare, UDMR-ul a luat 33787 voturi. Unde o fi diferența? La PNL avem în Adrian Cozma candidatul și la șefia Consiliului Județean și apoi și la Camera Deputaților. Scorul? 37284 la locale și numai 18387 la parlamentare! Unde au dispărut aproape 20000 de simpatizanți liberali? Unde mai pui că e diferență între candidații la Senat de la partide și cei de la Cameră…În ideea în care ”senatorii” au luat mai multe voturi decât ”deputații”, atât la UDMR, cât și la PNL.

La PSD, Radu Roca a luat la locale 19594 voturi. Iar la parlamentare 13638. Interesant e cum matematica nu prea a ajutat noua PRO România! La locale Adrian Ștef aduna 6765 voturi iar Octavian Petric 5655 voturi…Ai fi zis că dacă ALDE+PRO România = LOVE, atunci la parlamentare ar fi trebuit să avem peste 11000 voturi. Greșit! La Cameră, Pro România a scos doar 4857 voturi, sub scorul de la locale al fostului deputat Petric… Doar Adrian Ștef a trecut pragul de 5% în județ, numai că la nivel național nu l-a ajutat mariajul Ponta -Tăriceanu.

PMP n-a mai produs surpriza, iar oamenii lui Băse au ajuns de la 5451 la locale la puțin peste 2400 voturi la parlamentare. Mai puțin chiar ca și voturile independentei Marcela Papici- 2796. USR PLUS și AUR au fost pe plus de la locale la parlamentare…În județ, Mircea Ciocan lua peste 7000 de voturi, iar acum la parlamentare USR PLUS a fost la 8290 voturi…Cât despre AUR, de la puțin peste 1000 de voturi în septembrie la peste 5000 acum, zicem că au dat lovitura. Mai ales dacă și luăm de bună declarația liderului Iulian Câcău că a cheltuit doar 6000 lei la aceste alegeri!

Oașul, o enigmă

Deși a avut o grămadă de candidați din zonă, cam pe la toate partidele, Țara Oașului a cam stat acasă duminică. Puțin peste 22% din alegători au venit la vot. Cât despre rezultatele din zonă, ele parcă nici nu mai contează la o așa prezență redusă. Interesant ar fi totuși să vedem că la Negrești-Oaș și Racșa, PSD-ul nu a mai dominat cum ne-am fi așteptat…La fel cum la Tășnad cu un primar proaspăt ales, Pro România n-a rupt gura târgului. Interesante rezultatele din zona Careiului unde după UDMR care ia mereu caimacul, acum PSD-ul a urcat pe doi.

Concluzii?

Am zice că am vrea să tragem concluziile peste patru ani…Să spunem că ce am votat acum la parlamentare și în septembrie la locale a fost cu folos pentru SATU MARE. Că indiferent de ce partid reprezintă în Senat sau Camera Deputaților, parlamentarul ales de noi se va bate pentru SĂTMAR…Și nu va bifa doar un mandat în care să treacă prin Casa Poporului ca și gâsca prin apă.

Florin Mureşan