Primăria Satu Mare s-a ales cu cinci greutăți noi după Zilele Orașului. Suvenir sau capcană pentru hoți? Bursa zvonurilor •

Au trecut Zilele Orașului Satu Mare. S-au strâns scenele, au dispărut tarabele cu mici, bere , langoși și kurtos, au fost măturate confetti-urile, iar centrul municipiului a revenit la rutina obișnuită. Sau aproape.

În fața Primăriei au rămas, ca niște martori tăcuți ai sărbătorii, cele cinci bile uriașe folosite la concursul Strong Man.

Unii spun că Primăria nu avea destule greutăți pe cap și acum mai are încă cinci. Alții cred că bilele au fost lăsate intenționat, ca o capcană pentru personajul care, duminică, i-a furat telefonul unui concurent aflat la competiție.

Teoria este simplă: dacă tot a avut curaj să plece cu telefonul, poate revine și pentru „încărcător”. Numai că încărcătorul ar fi ascuns strategic într-una dintre bilele de câteva sute de kilograme. De această dată însă, fuga ar putea fi ceva mai dificilă.

Până una-alta, cele cinci greutăți stau liniștite în fața instituției și oferă un decor inedit. Nu este exclus ca peste câțiva ani să intre în patrimoniul local și să fie prezentate turiștilor drept instalație artistică modernă: „Memorialul rezistenței administrative”.

Iar dacă dispar într-o noapte, atunci vom ști sigur că la Satu Mare există oameni capabili de performanțe chiar mai impresionante decât concurenții de la Strong Man.





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