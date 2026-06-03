













Campioana județeană U19 a județului Satu Mare, ACSC Recolta Dorolț, și-a asigurat calificarea în finala regională a Campionatului Național după ce a învins duminică, în deplasare, formația CS FC Șișești, din județul Maramureș.Elevii antrenorului Ciprian Hrițiu au avut parte de o misiune dificilă, în condițiile în care gazdele au aliniat un lot întărit cu mai mulți jucători de la LPS Baia Mare. Tinerii fotbaliști sătmăreni au răspuns însă printr-un joc disciplinat și bine organizat, reușind să păstreze tabela intactă pe parcursul timpului regulamentar.Nici cele două reprize de prelungiri, a câte 15 minute fiecare, nu au adus goluri, astfel că învingătoarea a fost decisă la loviturile de departajare. Recolta Dorolț a fost mai precisă de la punctul cu var și s-a impus cu 4–3, obținând calificarea în finala regională.În această serie a preliminariilor regionale din zona Nord-Vest nu vor mai avea loc alte partide, deoarece în județul Bistrița-Năsăud nu a fost desemnată o campioană la categoria U19. În cealaltă grupă, lupta pentru calificare se dă între FC Bihor Oradea, Luceafărul Cluj și echipa din Nușfalău. Câștigătoarea grupei va întâlni Recolta Dorolț în finala regională programată pe 21 iunie.Victoria Carei, învinsă în finala regională U17La categoria U17, județul Satu Mare a fost reprezentat în faza regională de Victoria Carei.Din cele șase județe ale regiunii Nord-Vest, doar Satu Mare și Cluj au reușit să înscrie echipe campioane în această categorie de vârstă, astfel că meciul disputat duminică la Carei a reprezentat direct finala regională.Antrenorul Răzvan Nintaș s-a confruntat cu importante probleme de lot, neputând conta pe cinci titulari. În aceste condiții, echipa careiană a început partida cu șase jucători de 15 ani, patru de 16 ani și un singur fotbalist de 17 ani.De partea cealaltă, ACS Sticla Arieșul Turda a aliniat o formație mult mai experimentată, cu șase jucători de 17 ani, patru de 16 ani și unul de 15 ani, diferența de vârstă și experiență făcându-se simțită pe teren.Victoria Carei a avut însă o prestație curajoasă. Turdenii au intrat la pauză cu avantaj minim, 1–0, după care și-au mărit diferența în partea secundă. Chiar dacă formația sătmăreană a reușit să înscrie de trei ori, nu a mai putut întoarce rezultatul.La final, ACS Sticla Arieșul Turda s-a impus cu 5–3 și a obținut calificarea la turneul final național.RezultatePreliminarii regionale U19 – Zona Nord-Vest, Seria 2CS FC Șișești – ACSC Recolta Dorolț 3–4 după loviturile de departajare.Finala regională U17 – Zona Nord-VestVictoria Carei – ACS Sticla Arieșul Turda 3–5 (0–1).