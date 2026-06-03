Somogyi Hanna a cucerit titlul de campioană la U12 Sport •

Weekendul trecut s-a desfășurat finala Campionatului Național de Judo U12, competiție la care clubul Judo Master Satu Mare a fost reprezentat de trei sportivi. Elevii antrenorului Pelcz Attila au avut evoluții apreciate în compania celor mai buni judoka din țară și au revenit acasă cu un titlu de campion național.

Cea mai importantă performanță a fost obținută de Somogyi Hanna, care a concurat la categoria de greutate 25 de kilograme. Sportiva sătmăreană a avut o prestație excelentă pe tot parcursul competiției și a reușit să cucerească titlul de campioană națională, fiind astfel cea mai de succes reprezentantă a clubului Judo Master la această ediție a finalei.

La categoria 32 de kilograme, Mara Vereș a fost foarte aproape de o clasare pe podium. O clipă de neatenție a privat-o de șansa de a lupta pentru medalia de bronz, astfel că a încheiat competiția fără medalie, deși prestația sa a demonstrat că s-a aflat printre cele mai valoroase sportive ale categoriei.

Cel de-al treilea reprezentant al clubului, Răzvan Varga, a concurat la categoria 38 de kilograme, unde a acumulat experiență importantă într-o competiție națională de nivel ridicat.

Finala Campionatului Național U12 a marcat și încheierea primei părți a sezonului competițional 2026 pentru Judo Master Satu Mare. După seria de întreceri naționale, sportivii vor beneficia de o scurtă perioadă de odihnă și recuperare, urmând ca apoi să reia pregătirile pentru provocările din a doua parte a anului.

Rezultatele obținute confirmă încă o dată munca depusă de sportivi și antrenori și demonstrează că judo-ul sătmărean continuă să producă performanțe la nivel național.

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