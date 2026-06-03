Banca de informații interconectate

Consider că nu este corectă denumirea agreată pe plan inetrnațional pentru „inteligența artificială”. Chiar dacă nu este explicitat în DEX pentru mine inteligența impune și un act de creație. De inovație sau de invenție, ceea ce deocamdată sistemele dezvoltate până acum nu reușesc să treacă acest prag. Așa cum rezultă și din titlu, cred că ele reprezintă doar bănci de date cu informații din foarte multe domenii. În plus sunt capabile să găsească conexiuni între diferite informații reușind să rezolve probleme sau să ofere soluții într-un spațiu temporal mult redus față de ceea ce ar putea oferi omul obișnuit. Chiar și față de cei cu pregătire de specialitate într-un domeniu sau altul celeritatea de redare a acestor bănci de date este impresionantă.





Tot datorită acestei capacități de a stoca un număr impresionant de informații se pot creea confuzii între date similare cu efect diferit, date care nu pot fi „judecate” de sistemele ele ctronice, ca atare dau rezultante anacronice, hazlii sau chiar imposibile. Ca să fiu mai explicit dau și un exemplu: expresia „câmpul muncii” poate fi înțeleasă de o bancă de date prin cuvântul „tarla”, dar în viața de zi cu zi „câmpul muncii” poate fi și un laborator, o sală de clasă, un birou sau un cabinet. Ba chiar poate fi înlocuit cu termenul „angrenat” (într-o acțiune).

Vă dați seama că pentru o lucrare mai elaborată, cu mulți parametri perturbatori, cu sensuri diferite de exprimare, în limbi diferite și cu valori interpretative diferite, o astfel de bancă de date este inutilă. Ba chiar reprezintă o sursă de informații false, uneori catastrofale. Consider că o astefel de bancă de date se apropie mai mult de analfabetismul funcțional decât de termenul de inteligență.



Pe vremea când predam la un liceu din România am întâlnit de multe ori elevi care învățau pe de rost din manuale sau din ce încercam să le explic în timpul predării. Copiii aceia munceau acasă, părinții lor erau mulțumiți că aceștia „învață” dar eu nu puteam să le ofer mai mult de nota 7 deoarece nu reușeau să înțeleagă ceea ce au asimilat doar în memorie. Fiind vorba de materii tehnice gen „rezistența materialelor”, „organe de mașini” sau „normarea muncii” nu puteam fi mulțumit cu înșiruirea spuselor mele (uneori repetându-mi chiar eventualele bâlbe) fără ca acestea să fie conștientizate.



Sunt prea tehnic? Hai să o luăm altfel. Hai să încercăm să explicităm prin literatură. Dacă avem ca temă „Miorița” și una din cerințe este să o învățăm pe de rost, putem deosebi pe cel care are memorie bună dar nu a pătruns esența mesajului de cel care înțelege contextul și mesajul transmis după modul de interpretare. Îmi veți spune că aici intervine actul artistic. Da, este adevărat. Dar și actul artistic reprezintă o „inteligență” nu numai un talent. În acest caz o bancă de date poate doar imita pe unul sau pe altul, poate face chiar un mixt între mai multe interpretări dar nu poate crea un act artistic uman, o operă de artă.



Colegul și prietenul meu, Vasile Mic, în ultimii ani a căpătat o pasiune pentru pictura electronică. E un hobby bineînțeles, activitatea sa de bază fiind cultura literară, dar consider că este un domeniu care reprezintă un foarte bun exemplu în care putem face diferența între rezultanta unei baze de date și o creație umană. Un peisaj, de exemplu, obținut prin metode electronice poate fi multiplicat la nesfârșit, poate fi împopoțonat cu tot felul de interconexiuni care să ofere diverse interpretări privitorului dar niciodată nu poate fi comparat cu un peisaj unicat scos de mâna și penelul unui om, indiferent cât de priceput este acesta.



Opriți războaiele!