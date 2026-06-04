Acțiunea rapidă a pompierilor a limitat pagubele și a împiedicat propagarea flăcărilor către construcțiile învecinate

Un incendiu izbucnit miercuri după-amiază la acoperișul unei locuințe de pe strada Dealului din municipiul Satu Mare a mobilizat de urgență echipajele Detașamentului de Pompieri Satu Mare. Datorită intervenției prompte a salvatorilor, flăcările au fost localizate și lichidate înainte de a se extinde la întreaga construcție sau la imobilele aflate în apropiere.

Mobilizare rapidă a forțelor de intervenție

Incidentul s-a produs în jurul orei 17:50, când pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la nivelul acoperișului unei case de locuit. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, încadrate de zece cadre militare.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați din acoperișul locuinței. Pompierii au acționat simultan pentru localizarea focului, lichidarea acestuia și protejarea construcției, astfel încât flăcările să nu se extindă la restul imobilului sau la proprietățile învecinate.

Pagube limitate datorită intervenției prompte

Profesionalismul și rapiditatea intervenției au avut un rol esențial în gestionarea situației de urgență. Prin măsurile operative adoptate, echipajele au reușit să împiedice propagarea incendiului și să reducă semnificativ pagubele materiale care s-ar fi putut produce.

Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime, iar intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță.

Scurtcircuitul electric, cauza probabilă a incendiului

În urma primelor cercetări efectuate la locul producerii evenimentului, specialiștii au stabilit drept cauză probabilă a incendiului un scurtcircuit electric.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a utilizării acestora conform normelor de siguranță. O atenție sporită acordată sistemelor electrice poate preveni producerea unor incidente similare și poate contribui la protejarea vieților și bunurilor materiale.