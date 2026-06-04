Promoția 2026 și-a luat rămas-bun de la anii de liceu, într-un moment încărcat de emoție, recunoștință și speranță

Filarmonica Satu Mare a fost pentru absolvenții Liceului de Arte „Aurel Popp” din Satu Mare, locul în care emoțiile, amintirile și visurile s-au împletit armonios. Aici a avut loc ceremonia dedicată absolvenților Promoției 2026. Festivitatea ultimului sunat de clopoțel a marcat încheierea unei etape esențiale din viața tinerilor care și-au cultivat talentul, creativitatea și pasiunea în cadrul prestigioasei instituții de învățământ.

Un nou început după anii de formare

Pentru absolvenți, momentul despărțirii de băncile liceului a fost unul plin de emoție și reflecție. După ani dedicați studiului, artei și dezvoltării personale, tinerii se pregătesc acum să pășească într-o nouă etapă a vieții, purtând cu ei experiențele și valorile dobândite în cadrul liceului.

Ceremonia a reunit elevi, profesori, părinți și invitați, toți fiind martorii unui moment simbolic ce marchează trecerea către maturitate și noi provocări academice și profesionale.

Tineri care dau culoare vieții culturale

Prin talent, perseverență și muncă susținută, absolvenții Liceului de Arte „Aurel Popp” s-au remarcat de-a lungul anilor în numeroase proiecte, concursuri și manifestări culturale. Ei reprezintă o generație care și-a pus amprenta asupra vieții artistice locale și care are potențialul de a contribui în continuare la dezvoltarea culturală a comunității sătmărene.

Profesorii și cei prezenți la festivitate au transmis mesaje de încurajare și apreciere pentru parcursul tinerilor, subliniind importanța creativității, a disciplinei și a curajului de a-și urma vocația.

Gânduri de succes pentru viitor

În atmosfera festivă a ultimului sunat de clopoțel, absolvenților le-au fost adresate urări de succes în toate proiectele pe care le vor urma. Indiferent de drumul ales, aceștia rămân ambasadori ai artei și ai valorilor cultivate în anii petrecuți la Liceul de Arte „Aurel Popp”.

Promoția 2026 încheie astfel un capitol important, dar deschide unul nou, plin de oportunități, provocări și realizări care așteaptă să fie transformate în povești de succes.