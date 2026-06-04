Absolvenții Promoției 2026 au încheiat o etapă importantă a vieții, într-un cadru festiv marcat de recunoștință, speranță și mesaje de suflet

Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” din Satu Mare a găzduit ceremonia ultimului sunat de clopoțel pentru absolvenții Promoției 2026, un moment simbolic care a marcat încheierea anilor de liceu și începutul unui nou capitol pentru tinerii care se pregătesc să își urmeze visurile.

Într-o atmosferă emoționantă, elevii, profesorii și părinții au celebrat împreună finalul unei etape definitorii din parcursul educațional al absolvenților, rememorând anii petrecuți în băncile școlii și experiențele care le-au modelat personalitatea și viitorul.

O zi specială pentru elevi și familiile lor

Printre absolvenți s-a aflat și Ioana, fiica fostului prefect al județului Satu Mare, Radu Roca. Cu prilejul acestui moment deosebit, acesta a transmis un mesaj de profundă apreciere și recunoștință cadrelor didactice care au contribuit la formarea fiicei sale de-a lungul anilor.

„Stimați dascăli! Vă mulțumim din suflet pentru cei 13 ani dedicați educației fiicei noastre. Vă asigurăm de veșnica noastră prețuire și recunoștință!”, a fost mesajul transmis de fostul prefect.

Recunoștință pentru cei care formează generații

Mesajul a reflectat sentimentele multor părinți prezenți la festivitate, pentru care absolvirea reprezintă nu doar succesul copiilor lor, ci și rezultatul unei colaborări îndelungate între familie și școală.

Profesorii au fost felicitați pentru dedicarea, răbdarea și profesionalismul cu care au ghidat generații de elevi spre performanță și dezvoltare personală, contribuind la formarea unor tineri pregătiți să facă față provocărilor viitorului.

Un nou drum pentru Promoția 2026

Ultimul sunat de clopoțel nu a însemnat doar despărțirea de anii de liceu, ci și începutul unui nou drum. Pentru absolvenții Liceului Teoretic German „Johann Ettinger”, urmează examene, alegeri importante și noi oportunități, însă amintirile și lecțiile acumulate în școală vor rămâne repere esențiale în parcursul lor.

Promoția 2026 părăsește băncile liceului cu emoție, încredere și speranță, pregătită să transforme cunoștințele dobândite în proiecte de succes și realizări de durată.