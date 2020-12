Mani Gyenes : Călătoria mea către Dakar 2021 va începe chiar în a doua zi de Crăciun și vreau să le urez tuturor multă sănătate și Sărbători Fericite!“.

Mani Gyenes, pilot inclus pe lista legendelor Raliului Dakar încă de la ediția din 2020, va lua startul pe 3 ianuarie în esitia 2021 a raliului. Este pentru a unsprezecea oară când concurează în cea mai dificilă provocare din motorsport.

Pilotul Autonet Motorcycle Team se află încă în perioada de recuperare după fractura suferită la piciorul drept. Chiar și așa va concura la cea mai dură categorie, Malle Moto Original (fără asistență tehnică). Aceasta este categoria pe care a câștigat-o în ianuarie 2020 și unde speră să revină pe podium.

Cea de-a 43-a ediție a Raliului Dakar este programată în perioada 3-15 ianuarie 2021, în Arabia Saudită.

Traseu

S-a optat pentru o buclă care măsoară în total 7.775 kilometri, cu startul și finișul în Jeddah. Vor fi parcurse 12 probe speciale și un prolog, iar ziua de odihnă este programată la Ha`il, pe 9 ianuarie.

În data de 2 ianuarie, Mani Gyenes și ceilalți competitori vor concura în prologul de 11 kilometri. Pe 3 ianuarie va avea loc prima probă specială, de 277 kilometri. Unul cu piatră extrem de tăioasă și foarte multe intersecții. Primele dune apar în a doua specială.

Până la ziua de odihnă, Mani Gyenes și ceilalți concurenți se vor confrunta cu un cumul de trasee nisipoase, dar rapide, dune sparte, dune cu o consistență total diferită de la o poziție la alta pe roadbook. Ca și cu dune mici și mari și zone unde brațele celor de la moto și quad vor fi solicitate la maximum.

A doua parte a raliului debutează cu o etapă maraton, concurenții neavând voie să primească ajutor din partea echipelor de asistență tehnică. Având în vedere că Mani Gyenes va concura și în acest an la categoria Malle Moto Original, pentru el toate etapele vor fi ca o etapă maraton. În fiecare seară va fi nevoit să-și pregătească singur motocicleta pentru ziua următoare.

Pe traseu va fi mult mai multă piatră în a doua parte, se va ajunge și în zona montană. Se va concura prin canioane, albii secate, dar dunele nu vor lipsi din peisaj. Cale de mulți kilometri se va rula chiar de-a lungul Mării Roșii.

Sosirea în această ediție a raliului Dakar, mult mai grea comparativ cu prima desfășurată în Arabia Saudită, este programată în Jeddah, pe 15 ianuarie.

Condiții speciale

Și Raliul Dakar a fost nevoit să se adapteze situației sanitare. Prin urmare, organizatorii au luat o serie de măsuri pentru a crea ceea ce au numit „bula Dakar“.

Astfel, toți cei implicați în raliu trebuie să își facă vaccinul antigripal sezonier, să se testeze pentru SARS-CoV-2 cu 72 de ore înaintea plecării către Arabia Saudită. Apoi să stea în carantină 48 de ore la sosirea în Jeddah, să repete testul înainte de a merge în port pentru ridicarea echipamentului și să evite interacțiunea cu oameni din afara competiției.

Toate bivuacurile vor fi închise, va exista un camion-laborator în care se vor putea efectua aproximativ șaizeci de teste pe zi, în caz de simptome similare cu COVID-19. Pentru a asigura sosirea în Jeddah, Amaury Sport Organisation, organizatorul raliului, a creat o serie de curse charter din câteva mari noduri aeriene europene. Mani Gyenes va pleca cu cea din Frankfurt.

Noutăți la categoria Moto

Pentru a spori siguranța, în 2021 concurenții de la Moto și Quad vor purta o armură care are încorporată o vestă cu airbag. La fiecare punct de realimentare cu carburant, în caz de nevoie, riderii pot schimba cartușele care ajută la umflarea vestei.

Roadbookurile vor fi înmânate înainte de startul fiecărei probe speciale. Riderii vor avea la dispoziție 20 de minute să-și semnaleze ce consideră necesar și să monteze rola în derulator.

Ce a spus Mani Gyenes

„Cu siguranță, în ianuarie, după ce am câștigat Dakar 2020 la Malle Moto, nu mi-am imaginat că va urma un an atât de diferit. A fost foarte greu să te poți menține în formă, când luni întregi nu ne-am putut antrena. Iar apoi, din păcate, în iunie a venit accidentarea. Am ieșit la un antrenament pentru hard-enduro, nu era primul pe care l-am făcut anul acesta, însă am avut ghinionul să mă accidentez într-o zonă cu pietre și să îmi fracturez piciorul drept”, spune Mani Gyenes.

”A urmat o intervenție chirurgicală în care mi-a fost montată o tijă. Și apoi luni de zile de recuperare. Cred că anul acesta locul în care am fost cel mai des a fost clinica cu barocameră. În luna octombrie, am început să merg fără cârje, iar Red Bull Romaniacs a fost un test. Am vrut să văd dacă pot rezista măcar cinci zile pe motocicletă. Totul a mers bine, practic am trecut testul, așa că am decis să merg mai departe cu pregătirile pentru Raliul Dakar 2021”, a continuat Mani Gyenes.

Pentru a încheia: ”Nu sunt recuperat 100%, dar mobilitatea crește de la o zi la alta. Mă voi strădui să rezist presiunii pe care Benjamin Melot o va pune asupra mea. Concurentul francez a terminat pe locul doi în 2020 și își dorește foarte mult să câștige. Este un traseu mai greu comparativ cu ediția precedentă și îmi doresc să pot termina pe o poziție cât mai bună. Călătoria mea către Dakar 2021 va începe chiar în a doua zi de Crăciun și vreau să le urez tuturor multă sănătate și Sărbători Fericite!“.

Program Dakar 2021

1 ianuarie și 2 ianuarie: verificări tehnice și administrative în Jeddah

2 ianuarie: Prolog și Ceremonia de Start – Jeddah

3 ianuarie – Etapa 1: Jeddah-Bisha (622 km, 277 km specială)

4 ianuarie – Etapa 2: Bisha-Wadi Ad-Dawasir (685 km, 457 km specială)

5 ianuarie – Etapa 3: Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir (630 km, 403 km specială)

6 ianuarie – Etapa 4: Wadi Ad Dawasir-Riyadh (813 km, 337 km specială)

7 ianuarie – Etapa 5: Riyad-Buraydah (625 km, 419 km specială)

8 ianuarie – Etapa 6: Buraydah-Ha’il (655 km, 485 km specială)

9 ianuarie – Ziua de odihnă în Ha’il

10 ianuarie – Etapa 7: Ha’il-Sakaka (737 km, 471 km specială)

11 ianuarie – Etapa 8: Sakaka-Neom (709 km, 375 km specială)

12 ianuarie – Etapa 9: Neom-Neom (579 km, 465 km specială)

13 ianuarie – Etapa 10: Neom-Al-Ula (583 km, 342 km specială)

14 ianuarie – Etapa 11: Al-Ula Yanbu (557 km, 511 km specială)

15 ianuarie – Etapa 12: Yanbu-Jeddah (452 km, 225 km specială)/Festivitatea de premiere

