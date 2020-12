A scăpat de covid 19! KOVACS ISTVAN, din nou în Liga Campionilor!

Careianul Kovacs Istvan a ieșit din carantină și s-a refăcut 100% după problemele avute cu noul coronavirus. Iar UEFA l-a și delegat pe Kovacs în ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor.

Kovacs Istvan va conduce la centru partida de marți seară ( nr 8 decembrie) de la Sankt Petersburg dintre Zenit și Borusia Dortmund. Partida ce începe la ora 19,55 e una fără miză, gazdele au un singur punct și nu mai pot obține nici măcar calificarea în Europa League. Dortmund e pe primul loc în grupa F cu 10 puncte și cu calificarea asigurată în faza următoare a Ligii Campionilor.

Kovacs Istvan va fi ajutat la cele două margini de Vasile Florin Marinescu și Ovidiu Artene. Rezervă Marius Avram. Arbitrii în camera VAR sunt olandezii Jochem Kamphuis și Kevin Blom .

În aceeași grupă se mai joacă partida Lazio-Brugge. Italienii sunt pe doi cu 9 puncte iar belgienii pe trei cu 7! Cu o remiză , Lazio merge mai departe în Ligă în vreme ce belgienii au doar varianta victoriei dacă nu vor să coboare în Europa League.

Kovacs, pozitiv înainte de Botoșani- Craiova

Careianul Kovacs Istvan n-a mai arbitrat de pe 22 noiembrie, dată la care a aflat că e POZITIV la noul coronavirus. Istvan Kovacs a aflat, cu aproximativ 10 minute înaintea primului fluier al partidei, că testul de COVID-19 efectuat zilele trecute, în vederea conducerii unui meci de cupele europene a ieșit pozitiv. La scurt timp de la încheierea partidei, centralul din Carei a dezvăluit cum a aflat că a fost testat pozitiv.

”Eu am respectat regulamentul. Am avut inspirația să verific mail-ul, am găsit acolo rezultatul testului și imediat am anunțat observatorul partidei. Mă bucur că meciul s-a putut disputa”, a transmis atunci Istvan Kovacs, pentru FRF.ro.

Legat de simptome, Kovacs Istvan ne-a mărturisit că a avut probleme câteva zile cu febră, tuse , dureri musculare și de cap. ”Am slăbit patru kilograme dar acum sunt bine și refăcut 100%. Îmi pare rău că am ratat meciul de pe Old Trafford dintre Manchester United și Bașahșehir , dar poate mă voi întoarce la un meci acolo când va fi cu spectatori!” a punctat centralul careian.