Promoția 2026 și-a luat rămas-bun de la anii de liceu și se pregătește pentru noi provocări academice și profesionale

Absolvenții Promoției 2026 ai Colegiului Economic „Gheorghe Dragoș” din Satu Mare au marcat finalul unei etape importante din viața lor educațională, într-un moment încărcat de emoție, bucurie și recunoștință. După patru ani de studiu, experiențe și provocări, tinerii au încheiat capitolul liceului și privesc cu încredere către viitor.

Festivitatea dedicată absolvenților a reunit elevi, profesori, părinți și invitați, toți fiind martorii unui moment simbolic care marchează trecerea către o nouă etapă a maturității și a dezvoltării personale.

Ani de muncă și perseverență

Parcursul liceal al absolvenților a fost definit de efort, responsabilitate și dorința de a se pregăti pentru carierele pe care și le doresc. În cei patru ani petrecuți la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș”, elevii au acumulat cunoștințe, au legat prietenii și au participat la numeroase activități care le-au contribuit la formarea profesională și personală.

Cadrele didactice au evidențiat dedicarea și implicarea tinerilor, felicitându-i pentru rezultatele obținute și pentru modul în care au reprezentat instituția de învățământ.

Un nou drum începe

Încheierea anilor de liceu reprezintă pentru absolvenți începutul unei noi etape, marcată de examene importante, alegerea unei cariere și asumarea unor noi responsabilități.

Mesajele transmise cu această ocazie au fost pline de încurajare și optimism, accentuând importanța încrederii în propriile forțe și a perseverenței în atingerea obiectivelor propuse.

Felicitări și urări de succes

Comunitatea școlară le-a transmis absolvenților felicitări pentru munca și seriozitatea de care au dat dovadă pe parcursul anilor de liceu, precum și cele mai bune gânduri pentru perioada care urmează.

Promoției 2026 îi sunt adresate urări de succes la examenele de absolvire și în toate proiectele viitoare, cu speranța că experiența acumulată la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” va reprezenta o bază solidă pentru împlinirea aspirațiilor profesionale și personale.

Pentru acești tineri, ultimul clopoțel nu marchează doar sfârșitul unei etape, ci și începutul unui drum nou, plin de oportunități și provocări.