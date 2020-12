BILANȚ. Realizările anului 2020 ale municipalității sătmărene

Primăria Municipiului Satu Mare a continuat în 2020 proiectele de dezvoltare și investițiile! Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor și administratorul public, Maskulik Csaba, au susținut luni, 21 decembrie, o conferință de presă în care au punctat cele mai importante proiecte ale anului 2020. Principalele deziderate ale anului care se încheie în câteva zile au fost începerea construirii celui de-al treilea pod și implementarea proiectelor europene.

A fost un an greu

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor a spus despre 2020 că a fost un an foarte greu, și asta, în principal, din cauza pandemiei de coronavirus. Cu toate acestea, au fost câteva realizări notabile.

”Suntem la finalul unui an foarte greu. Putem să privim la ceea ce s-a făcut în 2020, pentru a ne gândi la ceea ce avem de făcut în 2021. Am trecut cu bine peste un an în care ne-am confrutat cu pademia de SARS-COV2, cu o criză economică și una sanitară.

În ciuda epidemiei am continuat investițiile publice. Consider că în 2020 am avut două mari obiective: să demarăm construcția podului peste Someș, zona str. Ștrandului, și să începem implmentarea proiectelor europene. Sunt două obiective pe care am reușit să le îndeplinim.

Au fost livrate 11 din cele 17 autobuze hibrid, au început lucrările de modernizare a Centrului Nou, amenajarea parcului de pe fostul lac Cubic, reabilitarea Grădiniței 7, construcția Terminalului de autobuze și a Centrului de monitorizare a transportului public, reamanejarea Zonei Ostrovului și Centrul de zi de pe str. Jiului.”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.

Principalele lucrări derulate

Administratorul public, Maskulik Csaba a enumerat câteva dintre principalele lucrări derulate pe parcursul anului, atât în ceea ce privește infrastructura, cât și cele ce au vizat dezvoltarea urbană și transportul public.

”Am investit masiv în reabilitarea infrastructurii rutiere, atât în zona centrală, cât și în cartiere. Am reabilitat și reparat străzi și trotuarele pe: Str. Ialomiței, Constantin Brâncuși, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Rândunelelor, Dsido Jeno, P-ța George Călinescu, Ilarie Chendi, Argeșului, Parc Transilvania, Șantierului, P-ța George Boitor, Alee Clăbucet, Dorna, Codrului, Ambudului, Mihail Sadoveanu, Petru Bran, Calea Traian, Cetății, Eroii Revoluției, Iuliu Coroianu, Alecu Russo. Am reabilitat str. Octavian Goga si intersecția Burdea”, a subliniat administratorul public, Maskulik Csaba.

Lupta împotriva pandemiei

De asemenea, în contextul epidemiei de SARS-COv2, Primăria Municipiului a susținut lupta împotriva pandemiei, nu doar prin acțiuni proprii, dar și sprijinind Spitalul Județean de Urgență prin achiziționarea unui sistem automat de extracție. Datorită aparatului achizitionat de Primăria municipiului Satu Mare, viteza și capacitatea de testare a fost dublată. Tot în contextul crizei provocate de pandemia de SARS-Cov2, Primăria a achiziționat 600 de tablete pentru elevii cu situații materiale dificile.

Firmele afectate de pandemie au beneficiat de facilități fiscale. Un fapt îmbucurător este că și în aceste situații, în municipiul Satu Mare, au continuat invesițiile private, atât în zona de retail, dar și în creșterea capacități de producție în fabrici.

Florin Dura