



Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, a participat la festivitățile de absolvire organizate de Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, evenimente care au marcat încheierea unei etape importante din viața elevilor din Promoția 2026.

În mesajul adresat absolvenților, viceprimarul a evidențiat emoția și semnificația momentului, felicitându-i pe tineri pentru rezultatele obținute și pentru efortul depus de-a lungul anilor de studiu.

„A fost un moment plin de emoție, recunoștință și speranță, dedicat tinerilor care încheie o etapă importantă a vieții și se pregătesc să pornească spre noi provocări și oportunități”, a transmis Cristina Tămășan-Ilieș.

Viceprimarul a adresat felicitări și profesorilor pentru dedicarea cu care formează generații de elevi, precum și părinților pentru sprijinul și încrederea oferite copiilor lor pe parcursul anilor de școală.

Totodată, Cristina Tămășan-Ilieș i-a încurajat pe absolvenți să își urmeze visurile și să aibă încredere în propriile forțe.

„Dragi absolvenți, aveți curajul să visați, să vă urmați pasiunile și să credeți în propriile forțe. Viitorul se construiește prin muncă, caracter și determinare”, a subliniat aceasta.

La final, viceprimarul municipiului Satu Mare le-a urat tinerilor mult succes la examenul de Bacalaureat și în toate proiectele pe care le vor urma, amintindu-le că orașul natal îi așteaptă mereu acasă.

„Oriunde vă va purta viața, să nu uitați niciodată că Satu Mare vă așteaptă mereu acasă”, a transmis Cristina Tămășan-Ilieș.

Festivitățile au reunit elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai administrației locale, într-un moment de sărbătoare dedicat absolvenților Promoției 2026.