



Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, a participat la festivitatea de absolvire a Promoției 2026a Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, un eveniment marcat de emoție, recunoștință și speranță pentru viitor.

În mesajul transmis cu această ocazie, Roxana Petca a evidențiat importanța educației și a valorilor care stau la baza formării noilor generații, felicitând absolvenții pentru rezultatele obținute și pentru efortul depus de-a lungul anilor de studiu.

„Am avut bucuria de a fi alături de tineri care, prin muncă, perseverență și implicare, demonstrează că educația și valorile autentice rămân fundamentul unei societăți puternice”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

Roxana Petca a adresat felicitări nu doar absolvenților, ci și profesorilor și părinților, subliniind rolul esențial pe care aceștia l-au avut în parcursul educațional și personal al tinerilor.

„Felicitări tuturor absolvenților, profesorilor și părinților pentru parcursul construit împreună!”, a transmis aceasta.

La final, vicepreședintele Consiliului Județean le-a urat absolvenților mult curaj, încredere și succes în toate proiectele viitoare, încurajându-i să își urmeze visurile și să valorifice cunoștințele și experiențele dobândite în anii de liceu.

Festivitatea a reunit elevi, cadre didactice, părinți și invitați, marcând încheierea unei etape importante din viața absolvenților și începutul unui nou capitol în parcursul lor educațional și profesional.