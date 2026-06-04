



Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a participat la festivitatea de absolvire a elevilor de clasa a XII-a de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, un moment încărcat de emoție, bucurie și recunoștință pentru generația care își încheie parcursul liceal.

Pentru Cătălin Filip, evenimentul a avut o semnificație aparte, acesta revenind în instituția în care și-a petrecut anii de formare, de această dată în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, dar și ca fost elev al prestigiosului colegiu sătmărean.

„Am revenit cu bucurie în locul care mi-a marcat anii de formare. Emoția, mândria și numeroasele amintiri frumoase m-au însoțit pe tot parcursul acestei zile speciale”, a transmis Cătălin Filip.

Vicepreședintele Consiliului Județean i-a felicitat pe absolvenți pentru rezultatele obținute, evidențiind munca și perseverența de care au dat dovadă de-a lungul anilor de liceu. Totodată, acesta a adresat mulțumiri profesorilor pentru implicarea și dedicarea cu care au îndrumat generații întregi de elevi, precum și părinților pentru sprijinul constant oferit copiilor lor.

În mesajul său, Cătălin Filip i-a încurajat pe tineri să privească cu încredere spre viitor și să profite de toate oportunitățile care îi vor ajuta să se dezvolte profesional și personal.

„Urmați-vă visurile și profitați de fiecare oportunitate care vă va ajuta să creșteți. Iar după finalizarea studiilor, să nu uitați că Satu Mare vă așteaptă acasă, cu încredere și speranța că veți contribui, prin ceea ce ați învățat, la dezvoltarea comunității noastre”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

La final, Cătălin Filip le-a urat absolvenților mult succes la examenul de Bacalaureat și în toate proiectele pe care le vor urma în viitor.