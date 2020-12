Proaspătul deputat PSD de Satu Mare, Radu Cristescu, a fost invitatul emisiunii Actualitatea sătmăreană, de luni seara, de la Nord Vest TV.

Acesta a ținut încă de la început să le mulțumească sătmărenilor pentru încrederea acordată și să le promită că va fi o voce puternică a Sătmarului în viitorul Parlament. ”Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru încrederea voastră și pentru voturile pe care mi le-ați dat. Dar, în aceeași măsură, vreau să vă mulțumesc pentru ceva și mai important : faptul că nu ați cedat în fața minciunilor, a manipulării, a presiunilor, rămânând fideli adevărurilor pe care PSD le-a spus mereu, cu tărie, după venirea la putere a guvernului impus de Klaus Iohannis”

Vocea curată a sătmărenilor va fi auzită în Parlament

“Voturile voastre pentru PSD și pentru mine sunt importante nu doar aritmetic, ca număr, ci fiindcă permit ca vocea curată a românilor sătmăreni să fie auzită în Parlament, trecând peste aranjamentele mizerabile, de culise, ale frăției trans-partinice și subterane care vrea să pună mâna pe județ. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere și vă promit că voi fi mereu un apărător al tuturor sătmărenilor de bună credință”, a transmis Radu Cristescu, cel care nu a uitat să le mulțumească și colegilor din PSD Satu Mare care l-au ajutat în campanie.

”Am avut o echipă de campanie minunată. Îi mulțumesc președintelui interimar, Ionuț Oneț, pe care îl consider ca fiind un tânăr care reprezintă viitorul acestui partid. De asemenea, la municipiu i-aș aminti pe Adrian Micle, pe Cristina Ilieș și n-aș vrea să mai spun nume ca să nu omit din greșeală pe cineva. La Satu Mare, PSD a muncit eroic în timp de pandemie și fiecare vot obținut de noi are o mare greutate în aceste timpuri. Sunt fericit că am devenit deputat de Satu Mare, orașul care m-a format ca om. S-a muncit zi și noapte pentru acest rezultat!”, a mai declarat Radu Cristescu.

În Oaş, interesele personale au fost mai presus decât cele de partid

Acesta a lansat săgeți către unii reprezentanți PSD din zona Oașului. ”Am un gust amar față de unii colegi din zona Oașului care au alte valori în viață și au pus interesele personale mai presus de cele ale partidului. Nu vreau să intru acum în amănunte, voi veni la Satu Mare și voi face mai multe declarații pe acest subiect. Voi intra în detaliu pentru că aveam mari așteptări de acolo. Iubesc Țara Oașului, iubesc oamenii din zonă, doar că unii de acolo m-au dezamăgit”, a mai spus Radu Cristescu.

Legat de relația sa cu Mircea Govor, deputatul Radu Cristescu a amintit că ” Într-o campanie electorală e firesc să apară tensiuni și contradicții. Da, și cu Mircea Govor și chiar și cu Ionuț Oneț ne-am mai certat, ne-am contrazis, dar pentru lucruri care se fac în campanie. Mircea a zis una, eu am zis alta, dar important e că până la urmă am convenit să mergem împreună pe un drum. Totuși, Mircea Govor este un om care înseamnă ceva pentru PSD Satu Mare și pentru asta și eu și cei care suntem în acest partid trebuie să-i mulțumim. Asta că s-a certat Mircea Govor cu Radu Cristescu… da, ne-am certat, dar de aici și până că am fost la un pas de bătaie e cale lungă, dar într-o campanie să nu credeți că doar la Satu Mare au fost nervii întinși. Sunt multe lucruri care se întâmplă într-o campanie electorală. Eu, Ionuţ Oneţ şi Mircea Govor suntem mai puternici împreună”, a punctat Radu Cristescu.

Satu Mare merita și un senator

În privința rezultatelor de la Satu Mare, Radu Cristescu a recunoscut că dacă nu apăreau problemele din zona Oașului acum PSD avea un senator și un deputat.

”Nu-mi permit să comentez cum funcționează acel soft care acum la Satu Mare a dat un senator și un deputat partidului clasat pe locul patru. Eu pot să spun că bucuria mea ar fi fost totală dacă nu erau acele probleme în Țara Oașului. PSD Satu Mare merita un senator și un deputat. Mai ales dr. Radu Roca, cel care a muncit enorm în această campanie și e un om valoros, iar cei doi Radu, Roca și Cristescu, puteau face lucruri minunate pentru sătmăreni. Din păcate, în Oaș e o altă percepție față de politică și se pare că cei de acolo au altfel de valori. Am crezut că dragostea fața de partid și sătmăreni va învinge și acolo, dar iată că n-a fost așa, din păcate!”, a mai declarat Radu Cristescu, care a amintit la finalul convorbirii telefonice că ”viitorul partidului înseamnă tineret, oameni noi, vă spun sincer că și eu mă consider deja bătrân, și mă bucur cum cresc tineri în partid, gen Ionuț Oneț sau Adrian Micle”.

Proaspătul deputat PSD Radu Cristescu va reveni miercuri acasă, la Satu Mare, iar joi seara a promis că va fi în studioul Nord Vest TV de la ora 20 pentru alte dezvăluiri de …campanie!